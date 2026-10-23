Världen

  • Switzerland UN Candidate

    Rebeca Grynspan från Costa Rica är en av dem som kan bli ny chef i FN. Foto: AP/TT

  • UN Mideast Wars

    Carolyn Rodrigues-Birkett från Guyana i Sydamerika kan också bli ny chef för FN. Foto: AP/TT

  • Cyprus UAE Gaza Aid

    Lana Nusseibeh från Förenade arabemiraten vill också bli ny chef för FN. Foto: AP/TT

  • UN Secretary General AP Interview

    António Guterres är ledare för FN. Snart ska han sluta. Foto: David R Martin/AP/TT

  • Israel Palestinians UN Security Council

    Säkerhetsrådet är en viktig grupp i Förenta Nationerna, FN. Foto: AP/TT

Kvinna kan bli chef i FN

Den 24 oktober är det FN-dagen.
Organisationen
Förenta Nationerna, FN,
fyller 81 år.

FN startade efter andra världskriget
för att länder skulle samarbeta mer.
Det skulle minska risken för krig.

De senaste åren har det gått dåligt.
Det är många krig i världen.
FN har svårt att stoppa dem.
Det beror på att fem länder
har mycket makt i FN.

Det är
• USA
• Kina
• Ryssland
• Frankrike
• Storbritannien.

Om någon av dem säger nej
kan beslut i FN stoppas helt.
Därför fortsätter många krig.

António Guterres från Portugal
är chef för FN.
När året är slut
ska han sluta efter tio år.

Sju personer säger
att de vill bli ny chef i FN.
Många hoppas att det
blir en kvinna.
FN har aldrig haft
en kvinna som chef.

8 SIDOR/TT

Förenta Nationerna
  • Förenta Nationerna, FN,
    bildades den 24 oktober 1945.
    Det var precis efter att andra
    världskriget hade slutat.
  • Organisationen ville se till
    att länder skulle bli bättre
    på att samarbeta så att
    det inte skulle bli krig.
  • 193 länder är med i FN.
    Det senaste landet som gick med
    i FN var Sydsudan, år 2011.
En stor sal med fler bänkar. Personer sitter vid bänkarna. På två skärmar syns den som pratar.
Förenta Nationernas kontor ligger i staden New York i USA.
Foto: Yuki Iwamura/AP/TT

23 oktober 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Anonym skriver:
    23 oktober, 2026 kl. 23:39

    Finns det inte någon yngre kvinna.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar