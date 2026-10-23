Världen
Rebeca Grynspan från Costa Rica är en av dem som kan bli ny chef i FN. Foto: AP/TT
Carolyn Rodrigues-Birkett från Guyana i Sydamerika kan också bli ny chef för FN. Foto: AP/TT
Lana Nusseibeh från Förenade arabemiraten vill också bli ny chef för FN. Foto: AP/TT
António Guterres är ledare för FN. Snart ska han sluta. Foto: David R Martin/AP/TT
Säkerhetsrådet är en viktig grupp i Förenta Nationerna, FN. Foto: AP/TT
Kvinna kan bli chef i FN
Den 24 oktober
är det FN-dagen.
Organisationen
Förenta Nationerna, FN,
fyller 81 år.
FN startade efter andra världskriget
för att länder skulle samarbeta mer.
Det skulle minska risken för krig.
De senaste åren har det gått dåligt.
Det är många krig i världen.
FN har svårt att stoppa dem.
Det beror på att fem länder
har mycket makt i FN.
Det är
• USA
• Kina
• Ryssland
• Frankrike
• Storbritannien.
Om någon av dem säger nej
kan beslut i FN stoppas helt.
Därför fortsätter många krig.
António Guterres från Portugal
är chef för FN.
När året är slut
ska han sluta efter tio år.
Sju personer säger
att de vill bli ny chef i FN.
Många hoppas att det
blir en kvinna.
FN har aldrig haft
en kvinna som chef.
8 SIDOR/TT
- Förenta Nationerna, FN,
bildades den 24 oktober 1945.
Det var precis efter att andra
världskriget hade slutat.
- Organisationen ville se till
att länder skulle bli bättre
på att samarbeta så att
det inte skulle bli krig.
- 193 länder är med i FN.
Det senaste landet som gick med
i FN var Sydsudan, år 2011.
23 oktober 2026
Finns det inte någon yngre kvinna.