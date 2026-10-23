Kvinna kan bli chef i FN

Den 24 oktober är det FN-dagen.

Organisationen

Förenta Nationerna, FN,

fyller 81 år.

FN startade efter andra världskriget

för att länder skulle samarbeta mer.

Det skulle minska risken för krig.

De senaste åren har det gått dåligt.

Det är många krig i världen.

FN har svårt att stoppa dem.

Det beror på att fem länder

har mycket makt i FN.

Det är

• USA

• Kina

• Ryssland

• Frankrike

• Storbritannien.

Om någon av dem säger nej

kan beslut i FN stoppas helt.

Därför fortsätter många krig.

António Guterres från Portugal

är chef för FN.

När året är slut

ska han sluta efter tio år.

Sju personer säger

att de vill bli ny chef i FN.

Många hoppas att det

blir en kvinna.

FN har aldrig haft

en kvinna som chef.

8 SIDOR/TT