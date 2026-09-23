Kultur

Porträtt på författarna som står vid en brun dörr. Bokens omslag är fylld av människors ansikten.

Bengt Fredrikson och Moa Candil. Foton: LL-förlaget

Bok om våra rättigheter

Alla människor har rätt till
fria, trygga och rättvisa liv.
Det säger Förenta Nationernas
regler om mänskliga rättigheter.

Författarna Moa Candil
och Bengt Fredrikson
har skrivit en ny bok om reglerna.
Den är på lätt svenska.
Boken heter Mänskliga rättigheter.

Moa Candil och Bengt Fredriksson
ska prata på Bokmässan i Göteborg.
Fredag den 25 september
pratar de i 8 Sidors monter.

Vad ska ni prata om
på Bokmässan?

– Om allas rätt att få information
på ett sätt de kan förstå.
Det passar bra på en bokmässa.

Det säger Bengt Fredrikson
till 8 Sidor.

I boken berättar de
hur de mänskliga rättigheterna  kom till
och vad reglerna betyder i dag.
Och hur de hänger ihop med demokrati.

Till exempel har alla människor
rätt att protestera.
Ändå straffas människor
som protesterar i vissa länder.

Det har också hänt i Sverige.
Flera som har protesterat
har fått problem.
Till exempel personer
som kämpar för klimatet.

En kvinna förlorade sitt jobb
efter en sådan protest.
Förenta Nationerna
har kritiserat Sverige för det.

– I dag är det fler länder
som bryter mot rättigheterna.
Det är inte bara
diktaturer som gör det.
Även länder i EU
struntar i en del regler.
Det gäller till exempel
flyktingars rättigheter,
säger Bengt Fredrikson.

Har ni lärt er något nytt 
när ni skrev boken?

– Ja, att de mänskliga rättigheterna
handlar om så mycket.
Om alla länder följde dem
skulle världen vara fantastisk,
säger Bengt Fredrikson.

SARAH GREEN/8 SIDOR

Mänskliga rättigheter

  • Förenta Nationernas
    regler om mänskliga rättigheter
    kom efter andra världskriget.
  • De handlar om att alla människor
    är lika mycket värda.
  • Det spelar ingen roll
    vilken hudfärg du har
    eller om du är man eller kvinna,
    fattig eller rik.

23 september 2026

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2 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    23 september, 2026 kl. 10:21

    MILENKA har inte rättigheterna!😠

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  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    23 september, 2026 kl. 13:18

    PS: jag hälsar Bengt och Moa!😊

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