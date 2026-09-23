Bok om våra rättigheter

Alla människor har rätt till

fria, trygga och rättvisa liv.

Det säger Förenta Nationernas

regler om mänskliga rättigheter.

Författarna Moa Candil

och Bengt Fredrikson

har skrivit en ny bok om reglerna.

Den är på lätt svenska.

Boken heter Mänskliga rättigheter.

Moa Candil och Bengt Fredriksson

ska prata på Bokmässan i Göteborg.

Fredag den 25 september

pratar de i 8 Sidors monter.

Vad ska ni prata om

på Bokmässan?

– Om allas rätt att få information

på ett sätt de kan förstå.

Det passar bra på en bokmässa.

Det säger Bengt Fredrikson

till 8 Sidor.

I boken berättar de

hur de mänskliga rättigheterna kom till

och vad reglerna betyder i dag.

Och hur de hänger ihop med demokrati.

Till exempel har alla människor

rätt att protestera.

Ändå straffas människor

som protesterar i vissa länder.

Det har också hänt i Sverige.

Flera som har protesterat

har fått problem.

Till exempel personer

som kämpar för klimatet.

En kvinna förlorade sitt jobb

efter en sådan protest.

Förenta Nationerna

har kritiserat Sverige för det.

– I dag är det fler länder

som bryter mot rättigheterna.

Det är inte bara

diktaturer som gör det.

Även länder i EU

struntar i en del regler.

Det gäller till exempel

flyktingars rättigheter,

säger Bengt Fredrikson.

Har ni lärt er något nytt

när ni skrev boken?

– Ja, att de mänskliga rättigheterna

handlar om så mycket.

Om alla länder följde dem

skulle världen vara fantastisk,

säger Bengt Fredrikson.

SARAH GREEN/8 SIDOR