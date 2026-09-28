Världen
Det stora mötet i Förenta Nationerna, FN. Foto: Yuki Iwamura/AP/TT
Det stora mötet är slut
Ledare från världens länder
har haft ett stort möte
i gruppen Förenta Nationerna, FN.
Mötet var i staden New York i USA.
Nu är mötet slut.
Bland annat pratade länderna
om artificiell intelligens, AI.
Det är smarta program i datorer.
Chefer från företag som jobbar
med AI var med på mötet.
De sa att världens länder
måste jobba tillsammans
så att AI är säkert
och inte ett hot mot människor.
Men det hände också
fler saker på mötet:
• Ledaren för FN sa att företag
som jobbar med olja
måste göra mer
för klimatet på jorden.
• När Irans president
pratade gick personerna
från USA ut ur rummet.
De protesterade.
• När Israels ledare
pratade var det många
i rummet som gick ut.
De protesterade mot honom.
• Presidenten i landet
Venezuela lovade att det
ska bli val i hennes land.
• Ledare från Ryssland
sa att de tänker
fortsätta kriga i Ukraina.
Den svenska ministern
Maria Malmer Stenergard
sa att Ryssland måste sluta kriga.
8 SIDOR/TT
28 september 2026
Det är inget jämfört med en dockteater.