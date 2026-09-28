Det stora mötet är slut

Ledare från världens länder

har haft ett stort möte

i gruppen Förenta Nationerna, FN.

Mötet var i staden New York i USA.

Nu är mötet slut.

Bland annat pratade länderna

om artificiell intelligens, AI.

Det är smarta program i datorer.

Chefer från företag som jobbar

med AI var med på mötet.

De sa att världens länder

måste jobba tillsammans

så att AI är säkert

och inte ett hot mot människor.

Men det hände också

fler saker på mötet:

• Ledaren för FN sa att företag

som jobbar med olja

måste göra mer

för klimatet på jorden.

• När Irans president

pratade gick personerna

från USA ut ur rummet.

De protesterade.

• När Israels ledare

pratade var det många

i rummet som gick ut.

De protesterade mot honom.

• Presidenten i landet

Venezuela lovade att det

ska bli val i hennes land.

• Ledare från Ryssland

sa att de tänker

fortsätta kriga i Ukraina.

Den svenska ministern

Maria Malmer Stenergard

sa att Ryssland måste sluta kriga.

8 SIDOR/TT