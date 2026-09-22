Stort möte i FN

Nu ska organisationen

Förenta Nationerna, FN,

ha ett stort möte.

Mötet är i New York i USA.

FNs ledare António Guterres

talar på mötet i dag tisdag.

Han ska prata om läget i världen.

FN vill ha slut på kriget i Iran

och i Ukraina.

Guterres kommer nog också

att prata om artificiell intelligens, AI.

– Vi kan inte ge upp kampen

om en bättre värld för alla.

Det skriver António Guterres

på sajten X.

Det här blir det sista

stora mötet som Guterres leder.

Han slutar som FNs ledare

när året tar slut.

Ungefär 130 ledare

från olika länder

är med på mötet.

Maria Malmer Stenergard

och Jakob Forssmed

från Sveriges regering är där.

Donald Trump från USA,

Volodymyr Zelenskyj från Ukraina

och Masoud Pezeshkian från Iran

ska också vara med.

8 SIDOR/TT