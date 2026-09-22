Världen
FNs flagga vid kontoret i New York i USA. Foto: Justin Tang/AP/TT
Ledare från 130 länder kommer till FNs stora möte. Foto: Stefan Jeremiah/AP/TT
António Guterres är ledare för FN. Snart ska han sluta. Foto: David R Martin/AP/TT
Stort möte i FN
Nu ska organisationen
Förenta Nationerna, FN,
ha ett stort möte.
Mötet är i New York i USA.
FNs ledare António Guterres
talar på mötet i dag tisdag.
Han ska prata om läget i världen.
FN vill ha slut på kriget i Iran
och i Ukraina.
Guterres kommer nog också
att prata om artificiell intelligens, AI.
– Vi kan inte ge upp kampen
om en bättre värld för alla.
Det skriver António Guterres
på sajten X.
Det här blir det sista
stora mötet som Guterres leder.
Han slutar som FNs ledare
när året tar slut.
Ungefär 130 ledare
från olika länder
är med på mötet.
Maria Malmer Stenergard
och Jakob Forssmed
från Sveriges regering är där.
Donald Trump från USA,
Volodymyr Zelenskyj från Ukraina
och Masoud Pezeshkian från Iran
ska också vara med.
8 SIDOR/TT
Förenta Nationerna
- Förenta Nationerna, FN,
bildades den 24 oktober år 1945.
Det var precis efter att
andra världskriget hade slutat.
- Organisationen ville se till
att länder skulle bli
bättre på att samarbeta
så att det inte skulle bli krig.
- 193 länder är med i FN.
- Sverige är med i FN.
22 september 2026
Masoud Pezeshkian från Iran är inte president från folk.