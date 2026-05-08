Han fyller 100 år

Säkert har du hört

David Attenborough

prata i filmer om djur.

Människor i hela världen

känner igen hans röst.

Den 8 maj fyller han 100 år.

David Attenborough föddes

år 1926 i landet Storbritannien.

När han var nästan 30 år

började han jobba

på kanalen BBC.

Han är ofta den

som presenterar program

om djur och natur.

Hans program har lärt många

mycket om naturen.

Han har fått många priser

för sitt arbete.

Drottningen i England

gav honom namnet Sir.

Det visar att han nu är adlig

och väldigt viktig.

Många gratulerar

Sir David Attenborough

på födelsedagen.

En av presenterna

är att en geting

får namn efter honom.

Det finns redan ungefär

50 olika arter av djur

som fått hans namn.

Det är till exempel

en spindel och ett myrpiggsvin.

På födelsedagen är det

en stor fest i London

för David Attenborough.

Kanalen BBC visar festen.

Du kan se ett program

om David Attenborough på SVT.

8 SIDOR/TT