Världen
David Attenborough möter en känguru. Den 8 maj fyller han 100 år. Foto: Dan Peled/AP/TT
Han fyller 100 år
Säkert har du hört
David Attenborough
prata i filmer om djur.
Människor i hela världen
känner igen hans röst.
Den 8 maj fyller han 100 år.
David Attenborough föddes
år 1926 i landet Storbritannien.
När han var nästan 30 år
började han jobba
på kanalen BBC.
Han är ofta den
som presenterar program
om djur och natur.
Hans program har lärt många
mycket om naturen.
Han har fått många priser
för sitt arbete.
Drottningen i England
gav honom namnet Sir.
Det visar att han nu är adlig
och väldigt viktig.
Många gratulerar
Sir David Attenborough
på födelsedagen.
En av presenterna
är att en geting
får namn efter honom.
Det finns redan ungefär
50 olika arter av djur
som fått hans namn.
Det är till exempel
en spindel och ett myrpiggsvin.
På födelsedagen är det
en stor fest i London
för David Attenborough.
Kanalen BBC visar festen.
Du kan se ett program
om David Attenborough på SVT.
8 SIDOR/TT
8 maj 2026
