Världen
Laboratoriet i Ryssland där forskare undersöker smitta av pest. Foto: Irkutsk forskningsinstitut mot pest/AP/TT
Prat om smitta i Ryssland
En del människor är oroliga
efter att nyheter rapporterat
att en kvinna i Ryssland
kan ha dött av sjukdomen pest.
Kvinnan jobbade på
ett laboratorium
som forskade om pest.
Kvinnan dog förra veckan.
Ryska myndigheter säger
att hon var smittad
av en farlig infektion.
Men det är inte klart
vad kvinnan dog av.
Folk som bor nära laboratoriet
i Ryssland är rädda
för att smittan ska sprida sig.
Nu vill experter i andra länder
att Ryssland berättar
allt de vet om det som hänt.
Det är experter som samarbetar
i gruppen WHO.
WHO jobbar bland annat med
att stoppa sjukdomar
att sprida sig.
USAs ledare Donald Trump
säger att han snart
ska prata med Rysslands ledare
Vladimir Putin.
Han vill också att Putin
berättar allt han vet.
Svenska Folkhälsomyndigheten
säger att risken för smitta
i Sverige är liten.
– Sådan smitta brukar inte
sprida sig mellan olika länder,
säger Klara Sondén
på Folkhälsomyndigheten.
Ryska tidningar har
nyligen skrivit att en annan person
också kan ha blivit smittad.
Det ska också vara en person
som jobbar på laboratoriet.
8 SIDOR/TT
- Bakterier ger sjukdomen pest.
- Det finns olika sorter av pest,
en sort kallas för lungpest.
- Lungpest kan smitta
från människa till människa
- Lungpest smittar snabbt.
- Det finns medicin mot pest.
- På medeltiden dog miljoner människor
av pest i Europa.
Det kallas Digerdöden.
Då fanns inte medicin mot sjukdomen.
7 oktober 2026
hoppas att det inte bli convid situationen igen!
Varför leker dom med elden, finns mycket bättre saker att utveckla.