Prat om smitta i Ryssland

En del människor är oroliga

efter att nyheter rapporterat

att en kvinna i Ryssland

kan ha dött av sjukdomen pest.

Kvinnan jobbade på

ett laboratorium

som forskade om pest.

Kvinnan dog förra veckan.

Ryska myndigheter säger

att hon var smittad

av en farlig infektion.

Men det är inte klart

vad kvinnan dog av.

Folk som bor nära laboratoriet

i Ryssland är rädda

för att smittan ska sprida sig.

Nu vill experter i andra länder

att Ryssland berättar

allt de vet om det som hänt.

Det är experter som samarbetar

i gruppen WHO.

WHO jobbar bland annat med

att stoppa sjukdomar

att sprida sig.

USAs ledare Donald Trump

säger att han snart

ska prata med Rysslands ledare

Vladimir Putin.

Han vill också att Putin

berättar allt han vet.

Svenska Folkhälsomyndigheten

säger att risken för smitta

i Sverige är liten.

– Sådan smitta brukar inte

sprida sig mellan olika länder,

säger Klara Sondén

på Folkhälsomyndigheten.

Ryska tidningar har

nyligen skrivit att en annan person

också kan ha blivit smittad.

Det ska också vara en person

som jobbar på laboratoriet.

8 SIDOR/TT