Världen

  • Statsminister i Kyiv

    Norges statsminister Jonas Gahr Støre och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj möts i Norge på tisdagen. Bilden är från ett tidigare möte i Ukraina. Foto: Javad Parsa/NTB/TT

  • APTOPIX Russia Ukraine War

    Människor går genom staden Kiev på måndagen. Hus är förstörda efter ryska attacker. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT

Zelenskyj till Norge

På tisdagen ska Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj träffa
flera andra ledare i Norges
huvudstad Oslo.
De ska prata om fred
i kriget i Ukraina.

Norges ledare Jonas Gahr Støre,
Finlands ledare Alexander Stubb
och Steve Witkoff från USA
är några som ska vara med.

Steve Witkoff jobbar
med USAs ledare Donald Trump.

Trump säger att han
försöker ordna fred.
Han säger att det
är bra för USA
om kriget tar slut.

Trump säger att Ryssland
är lättare att jobba med
än Ukraina.
Han säger att Zelenskyj
inte vill få slut på kriget.

Natten till tisdag
var det nya ryska attacker
i Ukrainas huvudstad Kiev.

Minst tre personer blev dödade
och flera blev skadade.
En byggnad började brinna.
Det säger ukrainska tidningar.

Efter mötet i Oslo
ska amerikanen Witkoff
åka till Ryssland
och prata med Putin.

Kriget mellan Ryssland och Ukraina
började år 2014.
Då tog Ryssland kontroll
över området Krim i Ukraina.
I februari år 2022
startade Ryssland
stora attacker mot hela Ukraina.

8 SIDOR/TT

20 oktober 2026

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