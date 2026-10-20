Zelenskyj till Norge

På tisdagen ska Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj träffa

flera andra ledare i Norges

huvudstad Oslo.

De ska prata om fred

i kriget i Ukraina.

Norges ledare Jonas Gahr Støre,

Finlands ledare Alexander Stubb

och Steve Witkoff från USA

är några som ska vara med.

Steve Witkoff jobbar

med USAs ledare Donald Trump.

Trump säger att han

försöker ordna fred.

Han säger att det

är bra för USA

om kriget tar slut.

Trump säger att Ryssland

är lättare att jobba med

än Ukraina.

Han säger att Zelenskyj

inte vill få slut på kriget.

Natten till tisdag

var det nya ryska attacker

i Ukrainas huvudstad Kiev.

Minst tre personer blev dödade

och flera blev skadade.

En byggnad började brinna.

Det säger ukrainska tidningar.

Efter mötet i Oslo

ska amerikanen Witkoff

åka till Ryssland

och prata med Putin.

Kriget mellan Ryssland och Ukraina

började år 2014.

Då tog Ryssland kontroll

över området Krim i Ukraina.

I februari år 2022

startade Ryssland

stora attacker mot hela Ukraina.

8 SIDOR/TT