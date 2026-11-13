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Nya samtal om fred
Attackerna fortsätter
i Ryssland och Ukraina.
Ryssland säger att landet
har skjutit ner över tusen drönare
på natten mellan torsdag och fredag.
Ukraina säger
att 120 ryska drönare
attackerade landet samma natt.
Ett sjukhus i staden Kiev
började brinna.
Människor ska ha blivit
dödade och skadade
i båda länderna.
De senaste dagarna
har det varit möten om att
ordna fred i kriget i Ukraina.
I torsdags träffade
två män från USA
Rysslands ledare
Vladimir Putin i Moskva.
Senare träffade männen
Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj.
De har inte ordnat fred.
Det ska bli nya samtal.
Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj
vill att länder i Europa
är med i de nya samtalen om fred.
Zelenskyj varnar för
att Putin är arg och kommer
att göra nya attacker.
8 SIDOR/TT
Vilken frid som de har samtalt om . Vet inte om både kiev och moskova ska få progressiva för fred mellan deras länder .
Nationella suvernätitet för all staten är bäst dyrast i existen.
Det är värdfull debatt för att överens om vilket avtal
All väntar sig en fredlig lösning för båda folkningar .