Nya samtal om fred

Attackerna fortsätter

i Ryssland och Ukraina.

Ryssland säger att landet

har skjutit ner över tusen drönare

på natten mellan torsdag och fredag.

Ukraina säger

att 120 ryska drönare

attackerade landet samma natt.

Ett sjukhus i staden Kiev

började brinna.

Människor ska ha blivit

dödade och skadade

i båda länderna.

De senaste dagarna

har det varit möten om att

ordna fred i kriget i Ukraina.

I torsdags träffade

två män från USA

Rysslands ledare

Vladimir Putin i Moskva.

Senare träffade männen

Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj.

De har inte ordnat fred.

Det ska bli nya samtal.

Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj

vill att länder i Europa

är med i de nya samtalen om fred.

Zelenskyj varnar för

att Putin är arg och kommer

att göra nya attacker.

8 SIDOR/TT