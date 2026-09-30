Världen
Timnit Gebru är expert på AI. Foto: Right Livelihood/AP/TT
Expert på AI får pris
Timnit Gebru från Etiopien
är expert på datorer
och tekniken
artificiell intelligens, AI.
AI är smarta program i datorer.
Nu får hon priset
Right Livelihood.
Timnit Gebru jobbade
på företaget Google.
Men hon fick sparken år 2020
när hon varnade för
riskerna med AI.
Gebru är kritisk mot
att några få rika män
äger de största
företagen för AI.
– Vi är på väg att ge dem
så mycket pengar
att de kan göra världen
till sin lekplats.
Det säger Timnit Gebru
till tidningen Dagens Nyheter.
Gebrus företag DAIR jobbar
för att alla ska få vara
med och bestämma om AI.
De vill göra AI mer rättvist.
Tre andra får också priset.
- Jalia Hader är advokat i Pakistan.
Hon är den första advokaten
från gruppen hazarer.
Hon hjälper kvinnor
och andra grupper i samhället.
- Gruppen Rural Women’s Assembly
hjälper kvinnor som är bönder
i södra Afrika.
- Georgian Young Lawyers’ Association
är en grupp advokater i Georgien.
De kämpar för demokrati.
De ger folk gratis hjälp
att förstå lagar.
Vinnarna av priset
Right Livelihood
får en miljon kronor.
Priset brukar kallas
det alternativa Nobelpriset.
8 SIDOR
30 september 2026
Det är inte bra😔
MAJA varför? Hoppas att en dag jag får pris också! GRATTIS!😊