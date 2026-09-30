Expert på AI får pris

Timnit Gebru från Etiopien

är expert på datorer

och tekniken

artificiell intelligens, AI.

AI är smarta program i datorer.

Nu får hon priset

Right Livelihood.

Timnit Gebru jobbade

på företaget Google.

Men hon fick sparken år 2020

när hon varnade för

riskerna med AI.

Gebru är kritisk mot

att några få rika män

äger de största

företagen för AI.

– Vi är på väg att ge dem

så mycket pengar

att de kan göra världen

till sin lekplats.

Det säger Timnit Gebru

till tidningen Dagens Nyheter.

Gebrus företag DAIR jobbar

för att alla ska få vara

med och bestämma om AI.

De vill göra AI mer rättvist.

Tre andra får också priset.

Jalia Hader är advokat i Pakistan.

Hon är den första advokaten

från gruppen hazarer.

Hon hjälper kvinnor

och andra grupper i samhället.

Hon är den första advokaten från gruppen hazarer. Hon hjälper kvinnor och andra grupper i samhället. Gruppen Rural Women’s Assembly

hjälper kvinnor som är bönder

i södra Afrika.

hjälper kvinnor som är bönder i södra Afrika. Georgian Young Lawyers’ Association

är en grupp advokater i Georgien.

De kämpar för demokrati.

De ger folk gratis hjälp

att förstå lagar.

Vinnarna av priset

Right Livelihood

får en miljon kronor.

Priset brukar kallas

det alternativa Nobelpriset.

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