Han måste sluta på jobbet

Jensen Huang är chef

för det amerikanska

företaget Nvidia.

Först blev det känt

att han haft en kärleksaffär

med en kvinna som kan

vara spion åt Kina.

Sedan blev det känt

att han också har varit otrogen

med en annan kvinna.

Hon jobbar på samma företag.

Huang har bett sin fru om ursäkt.

Men nu blir Jensen Huang

tvingad att sluta som chef.

Colette Kress blir ny chef.

De här skandalerna gör

att det går dåligt för Nvidia.

Företagets aktier har blivit

mycket mindre värda.

Nvidia gör viktiga delar

till datorer och teknik.

Delarna kallas chip.

Många företag för AI

och datorspel behöver dem.

Jensen Huang var med

och startade företaget

för över 30 år sedan.

Han har varit

chef där hela tiden.

8 SIDOR/TT