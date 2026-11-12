Han måste sluta på jobbet
Jensen Huang är chef
för det amerikanska
företaget Nvidia.
Först blev det känt
att han haft en kärleksaffär
med en kvinna som kan
vara spion åt Kina.
Sedan blev det känt
att han också har varit otrogen
med en annan kvinna.
Hon jobbar på samma företag.
Huang har bett sin fru om ursäkt.
Men nu blir Jensen Huang
tvingad att sluta som chef.
Colette Kress blir ny chef.
De här skandalerna gör
att det går dåligt för Nvidia.
Företagets aktier har blivit
mycket mindre värda.
Nvidia gör viktiga delar
till datorer och teknik.
Delarna kallas chip.
Många företag för AI
och datorspel behöver dem.
Jensen Huang var med
och startade företaget
för över 30 år sedan.
Han har varit
chef där hela tiden.
8 SIDOR/TT
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