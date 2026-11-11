Poliser tror att han blev lurad
Jensen Huang är chef
för ett viktigt företag i USA.
Företaget heter Nvidia.
Nu tror poliser i USA
att han har blivit lurad
av en spion.
Jensen Huang har jobbat
ihop med en kvinna
som heter Alice Huang.
De är inte släkt.
De har haft en kärleksaffär.
Jensen Huang har erkänt det.
Han har bett om ursäkt
till sin fru och sin familj.
Poliserna i USA tror att Alice Huang
är en spion som jobbar för Kina.
Hon ville veta hemligheter
om företaget Nvidia, tror poliserna.
I dag vet ingen var Alice Huang är.
Nvidia är ett amerikanskt företag.
De gör viktiga delar
till datorer och teknik.
Delarna kallas chip.
Många företag för AI
och datorspel behöver dem.
USAs regering har förbjudit
amerikanska företag
att sälja sådana chip till Kina.
Kinas regering säger
att Alice Huang inte är en spion.
Den här nyheten gör att det
går dåligt för Nvidia.
Företagets aktier
har blivit mindre värda.
8 SIDOR/TT
Varför gör man så!?
FÖR MAN VILL SÄNKA ANDRA FÖRETAG
Hoppas grafikkorten samt ram chippen blir typ billigare eller ngt