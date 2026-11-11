Poliser tror att han blev lurad

Jensen Huang är chef

för ett viktigt företag i USA.

Företaget heter Nvidia.

Nu tror poliser i USA

att han har blivit lurad

av en spion.

Jensen Huang har jobbat

ihop med en kvinna

som heter Alice Huang.

De är inte släkt.

De har haft en kärleksaffär.

Jensen Huang har erkänt det.

Han har bett om ursäkt

till sin fru och sin familj.

Poliserna i USA tror att Alice Huang

är en spion som jobbar för Kina.

Hon ville veta hemligheter

om företaget Nvidia, tror poliserna.

I dag vet ingen var Alice Huang är.

Nvidia är ett amerikanskt företag.

De gör viktiga delar

till datorer och teknik.

Delarna kallas chip.

Många företag för AI

och datorspel behöver dem.

USAs regering har förbjudit

amerikanska företag

att sälja sådana chip till Kina.

Kinas regering säger

att Alice Huang inte är en spion.

Den här nyheten gör att det

går dåligt för Nvidia.

Företagets aktier

har blivit mindre värda.

8 SIDOR/TT