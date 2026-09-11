Forskare varnar för AI

AI betyder artificiell intelligens.

Det är smarta program i datorer.

De kan göra många bra saker.

Men de kan också bli

ett allvarligt hot

mot människor.

Nu varnar två forskare

för det.

– De som bygger AI

tror verkligen att programmen

skulle kunna döda

alla människor.

Det kan hända inom

bara några år.

Det skriver forskaren

Jacob Coxon på sajten X.

Han har jobbat på företag

som bygger AI.

Han får stöd av forskaren

Evan Hubinger.

Han jobbar med säkerhet

på ett företag som bygger AI.

– Jag tror att det är

mer än tio procents risk

att AI dödar oss alla

inom tio år, skriver han

på sajten X.

Forskarna är kritiska

mot företagen som bygger AI.

AI kan snart vara

smartare än människor.

Evan Hubinger säger

att företagen inte vet

hur de ska styra så smart AI.

Nyligen skrev över

tusen personer som

jobbar med AI ett brev

till USAs regering.

De vill att världens

länder ska komma överens

om regler för AI.

Sam Altman är chef

för företaget Open AI

som bygger AI.

De har bland annat

programmet Chat GPT.

Efter kritiken säger han

att företaget kanske

ska jobba lite

långsammare med AI.

Han hoppas att andra

företag ska göra likadant.

8 SIDOR/TT