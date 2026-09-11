Världen
Forskare i USA varnar för smarta program i datorer, AI. Foto: Thomas Winje Øijord/Scanpix/TT
Sam Altman är chef för företaget Open AI. De bygger bland annat programmet Chat GPT. Foto: AP/TT
Forskare varnar för AI
AI betyder artificiell intelligens.
Det är smarta program i datorer.
De kan göra många bra saker.
Men de kan också bli
ett allvarligt hot
mot människor.
Nu varnar två forskare
för det.
– De som bygger AI
tror verkligen att programmen
skulle kunna döda
alla människor.
Det kan hända inom
bara några år.
Det skriver forskaren
Jacob Coxon på sajten X.
Han har jobbat på företag
som bygger AI.
Han får stöd av forskaren
Evan Hubinger.
Han jobbar med säkerhet
på ett företag som bygger AI.
– Jag tror att det är
mer än tio procents risk
att AI dödar oss alla
inom tio år, skriver han
på sajten X.
Forskarna är kritiska
mot företagen som bygger AI.
AI kan snart vara
smartare än människor.
Evan Hubinger säger
att företagen inte vet
hur de ska styra så smart AI.
Nyligen skrev över
tusen personer som
jobbar med AI ett brev
till USAs regering.
De vill att världens
länder ska komma överens
om regler för AI.
Sam Altman är chef
för företaget Open AI
som bygger AI.
De har bland annat
programmet Chat GPT.
Efter kritiken säger han
att företaget kanske
ska jobba lite
långsammare med AI.
Han hoppas att andra
företag ska göra likadant.
8 SIDOR/TT
11 september 2026
å ena sidan kan AI hjälpa människorna och gör mycket lättare, men å andra sidan tror jag, att AI är ett stort hot och fara. Vissa gammla utopiska filmer är nu förtiden tyvärr sannolikhet 😢
Om AI kan styra vapen i krig kan AI döda oss alla också 😭😭😭
Det AI inte klarar av idag klarar AI av imorgon men det fattar inte folk
NAAAAAAA not fair😢
Anonym person
OMg det är ju helt sjuktttt😭😭😭😭
meee
vi är cookt
jag går nu 😤
En ny sorts av människlig skörd det kan vara eller bli via det app Al .Som försakrrna blev använder detta appar i krigorna .Men de har kunnat på enorma förmåga till att ta oss framdet fredlig intellekturll och vetnetprogressiv.
Hej 8 Sidor! Snälla svara det här, det är jätteviktigt. Så hur kan AI döda oss alla människor? Och varför? Och hur vet de det?
Bättre med intelligens i universum (ai), än ingen intelligens alls (människo-apor).