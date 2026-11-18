Iran attackerar länder
Iran och USA fortsätter
att attackera varandra.
Natten mellan tisdag och onsdag
sköt Iran drönare mot
länderna Kuwait och Bahrain.
De attackerade platser
där USAs militärer finns.
Kuwait och Bahrain
samarbetar med USA.
Det är inte känt
om människor
eller hus blev skadade.
Militärer i Kuwait
och Bahrain säger
att de sköt ner drönarna.
Irans attacker kommer
efter att USA attackerade
den iranska ön Qeshm i tisdags.
Ön ligger i det viktiga
sundet Hormuz.
Både USA och Iran
vill bestämma vilka båtar
som får köra där.
Tidigare samma dag
sköt Iran drönare mot
USAs militärer i Bahrain.
Kriget mellan USA
och Iran har hållit
på sedan februari i år.
8 SIDOR/TT
Sluta iran att attackera grannländer och länder som inte egentligen har med kriget att göra 😡😡
Som man bäddar får man ligga
Gränländer som egentligen har inget o göra med kriget? Lever du i lalaland?Det är de länder som tillåter usa och israel attackera iran från deras land.Om de hande inte tillåtit så hade usa och israel svårt o attackera iran. Plus iran attackerar amerikanska baser I dessa länder. Plus iran gör hämndanfall,det är usa o israel som är angripsre.
Iran hjälper Hamas.
Som man bäddar får man ligga.
Iran hjälper Hamas som man bäddar får man ligga asså vilken åsna till människa va det de bästa du kunde komma på ja Iran hjälper Hamas president som dem hjälpte ANC i Sydafrika Iran hjälper alltid dem som kämpar mot förtryck snälla lär dig lite ang läget innan du skriver sånna dumma kommentarer