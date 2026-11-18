Iran och USA fortsätter

att attackera varandra.

Natten mellan tisdag och onsdag

sköt Iran drönare mot

länderna Kuwait och Bahrain.

De attackerade platser

där USAs militärer finns.

Kuwait och Bahrain

samarbetar med USA.

Det är inte känt

om människor

eller hus blev skadade.

Militärer i Kuwait

och Bahrain säger

att de sköt ner drönarna.

Irans attacker kommer

efter att USA attackerade

den iranska ön Qeshm i tisdags.

Ön ligger i det viktiga

sundet Hormuz.

Både USA och Iran

vill bestämma vilka båtar

som får köra där.

Tidigare samma dag

sköt Iran drönare mot

USAs militärer i Bahrain.

Kriget mellan USA

och Iran har hållit

på sedan februari i år.

8 SIDOR/TT