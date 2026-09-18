USA kan ha gjort brott

USA har troligen gjort

brott mot krigets lagar

i kriget mot Iran.

Det säger en grupp experter

i Förenta Nationerna, FN.

Brotten ska ha hänt

när USA och Israel

började kriga mot Iran

den 28 februari i år.

En raket träffade

en skola för flickor i Iran.

En annan raket träffade

ett hus för idrott.

Minst 177 personer dog.

De flesta var barn.

Experterna från FN

säger att det troligen

var USA som sköt raketerna.

Det ska ha varit ett misstag.

USA trodde att skolan

var i ett område

för Irans militärer.

Men USA borde ha sett

att det inte fanns

militärer i husen.

Det säger experterna.

Därför kan attackerna

vara ett brott mot krigets lagar.

Experterna har också

undersökt Irans ledare.

De säger att ledarna

gjort många brott

mot mänskligheten,

bland annat mord och tortyr.

Brotten hände när folk i Iran

protesterade mot ledarna

i januari i år.

Många tusen människor

blev dödade när poliser

och militärer försökte

stoppa protesterna.

8 SIDOR/TT