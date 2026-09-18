Världen
Folk har folk satt upp bilder på dödade barn vid skolan som blev attackerad. Foto: Vahid Salemi/AP/TT
USA kan ha gjort brott
USA har troligen gjort
brott mot krigets lagar
i kriget mot Iran.
Det säger en grupp experter
i Förenta Nationerna, FN.
Brotten ska ha hänt
när USA och Israel
började kriga mot Iran
den 28 februari i år.
En raket träffade
en skola för flickor i Iran.
En annan raket träffade
ett hus för idrott.
Minst 177 personer dog.
De flesta var barn.
Experterna från FN
säger att det troligen
var USA som sköt raketerna.
Det ska ha varit ett misstag.
USA trodde att skolan
var i ett område
för Irans militärer.
Men USA borde ha sett
att det inte fanns
militärer i husen.
Det säger experterna.
Därför kan attackerna
vara ett brott mot krigets lagar.
Experterna har också
undersökt Irans ledare.
De säger att ledarna
gjort många brott
mot mänskligheten,
bland annat mord och tortyr.
Brotten hände när folk i Iran
protesterade mot ledarna
i januari i år.
Många tusen människor
blev dödade när poliser
och militärer försökte
stoppa protesterna.
8 SIDOR/TT
18 september 2026
Oj vad ledsamt att så många dog. Hoppas det här inte händer igen❤😷
oj vad synd men trumb er olje beroende
Varför gör USA så där det är ju super dumt 😤🇺🇸💩 Stakars alla 🧒😭😢
inte överaskad det är USA vi pratar om.
Krig oavsett var, är definitivt inget som har med etik eller humanitära saker att göra. Märkligt att stadsöverhuvud kan ändra lagen. Att döda andra är helt plötsligt lagligt. Planeten får ta mycket skit. Moget.