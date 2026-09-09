Iran attackerade USAs fartyg

Kriget mellan USA och Iran

blir större.

Efter en lång paus

attackerar länderna

varandra igen.

Natten till onsdag

sköt Iran robotar

mot flera amerikanska fartyg.

Fartygen körde

i sundet Hormuz nära Iran.

Även båtar från USAs

militärer blev attackerade.

Det säger Irans militärer.

Iran har också skjutit robotar

mot ett kontor

för USAs militärer

i landet Jordanien.

De hotar också att bomba

fartyg för olja

nära länderna

Kuwait och Bahrain.

Attackerna hände

efter att USA förstört

fem iranska fartyg för olja.

USA säger att deras attack

var ett svar

på tidigare iranska attacker.

– Vi kommer att svara

varje gång. Om de

försöker attackera oss

kommer de att förlora

fler fartyg för olja.

Det säger USAs minister

Marco Rubio.

8 SIDOR/TT