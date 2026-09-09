Världen
Båtar i sundet Hormuz nära Iran. Foto: Vahid Salemi/AP/TT
USAs minister Marco Rubio. Foto: Fernando Vergara/AP/TT
Iran attackerade USAs fartyg
Kriget mellan USA och Iran
blir större.
Efter en lång paus
attackerar länderna
varandra igen.
Natten till onsdag
sköt Iran robotar
mot flera amerikanska fartyg.
Fartygen körde
i sundet Hormuz nära Iran.
Även båtar från USAs
militärer blev attackerade.
Det säger Irans militärer.
Iran har också skjutit robotar
mot ett kontor
för USAs militärer
i landet Jordanien.
De hotar också att bomba
fartyg för olja
nära länderna
Kuwait och Bahrain.
Attackerna hände
efter att USA förstört
fem iranska fartyg för olja.
USA säger att deras attack
var ett svar
på tidigare iranska attacker.
– Vi kommer att svara
varje gång. Om de
försöker attackera oss
kommer de att förlora
fler fartyg för olja.
Det säger USAs minister
Marco Rubio.
8 SIDOR/TT
9 september 2026
Dåligt
Sanart vi kommer simma på oljä som kommer från de bombade fartig i havet och ingen fisk eller mer.
O, vilken förunderlig och förträfflig skrift! Sällan har jag skådat ord så väl sammanfogade, likt ädla stenar i en konungslig krona. Var mening bär visdom, och var rad skänker fröjd åt läsarens sinne. Sannerligen är detta en artikel värdig både hovets applåder och de lärdas högsta lovord!
Bra usa
Bra USA!
Det inga bra . Det deras olja om man vill för betala för usa vill ha alt gratis det inte okej 😡