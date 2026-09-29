Världen

Poliser vid en avspärrning.

Poliser undersöker vad som hänt. Foto: Alastair Grant/AP/TT

Misstänkta terrorister fast

Poliser i Storbritannien
har tagit fast fem män.

Männen är misstänkta
terrorister.
De kan ha planerat
att attackera en flygplats
som USAs militärer använder.
Det säger poliserna.

Flygplatsen ligger
i området Whelford
i Storbritannien.
Militärer från USA
har använt flygplatsen
under kriget mot Iran.

Militärer i Iran ska tidigare
ha varnat Storbritannien
för att låta USAs militärer
använda flygplatsen.

Nu ska poliser undersöka
om Iran kan ha något att göra
med de misstänkta männen.
Iran säger att de inte har det.

De fem männen är mellan
23 år och 25 år.
De kommer från Storbritannien.

De blev tagna efter att
en bonde som bor i området
ringde poliserna.
Hon såg männen och
flera skåpbilar nära flygplatsen
på natten.

– När männen såg mig
sprang de iväg.

Det har bonden berättat
för nyhetsbolaget BBC.

8 SIDOR/TT

29 september 2026

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5 kommentarer
  1. v skriver:
    29 september, 2026 kl. 11:57

    bra att dom åkte fast.

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  2. Hmmm skriver:
    29 september, 2026 kl. 13:39

    De kommer från Storbritannien…🤔…det är bättre att fråga hur de tar sig till Storbritannien?

    Svara
  3. ingen skriver:
    29 september, 2026 kl. 13:54

    Det känns som den 11 sep😢

    Svara
  4. Helsan hej skriver:
    29 september, 2026 kl. 13:54

    super dåliga nyheter och det är ju hämskt hoppas att det blir bättre i framtiden

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  5. Vakna skriver:
    29 september, 2026 kl. 15:55

    Islamister. De enda som terroriserar världen.
    Vakna upp folk.
    DE ÄR MITT IBLAND OSS

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