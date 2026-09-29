Misstänkta terrorister fast

Poliser i Storbritannien

har tagit fast fem män.

Männen är misstänkta

terrorister.

De kan ha planerat

att attackera en flygplats

som USAs militärer använder.

Det säger poliserna.

Flygplatsen ligger

i området Whelford

i Storbritannien.

Militärer från USA

har använt flygplatsen

under kriget mot Iran.

Militärer i Iran ska tidigare

ha varnat Storbritannien

för att låta USAs militärer

använda flygplatsen.

Nu ska poliser undersöka

om Iran kan ha något att göra

med de misstänkta männen.

Iran säger att de inte har det.

De fem männen är mellan

23 år och 25 år.

De kommer från Storbritannien.

De blev tagna efter att

en bonde som bor i området

ringde poliserna.

Hon såg männen och

flera skåpbilar nära flygplatsen

på natten.

– När männen såg mig

sprang de iväg.

Det har bonden berättat

för nyhetsbolaget BBC.

8 SIDOR/TT