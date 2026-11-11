Länder fick hot mot skolor
Flera tusen skolor
i länderna Italien,
Skottland och Irland
har fått mejl med hot.
Hoten handlar om
att det finns bomber
på skolorna.
Liknande hot har tidigare
kommit till tidningar
och företag för tv och flygplan
i olika länder i Europa.
Mejlen ser ut att komma
från ett universitet i Taiwan.
Namnet Michail Andropov
står i mejlen.
Elever i flera hundra skolor
fick gå hem i Italien
efter att hotet kommit.
Men experter säger
att det inte är riktiga hot.
8 SIDOR/TT
Tyvärr finns det idioter överallt. Att barnen påverkas av detta är inget de ansvariga bryr sig om. Finns inga ord att beskriva hur intelligens befriat dessa handlingar är.