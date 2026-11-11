Länder fick hot mot skolor

Flera tusen skolor

i länderna Italien,

Skottland och Irland

har fått mejl med hot.

Hoten handlar om

att det finns bomber

på skolorna.

Liknande hot har tidigare

kommit till tidningar

och företag för tv och flygplan

i olika länder i Europa.

Mejlen ser ut att komma

från ett universitet i Taiwan.

Namnet Michail Andropov

står i mejlen.

Elever i flera hundra skolor

fick gå hem i Italien

efter att hotet kommit.

Men experter säger

att det inte är riktiga hot.

8 SIDOR/TT