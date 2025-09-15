Sverige
Stulen information sprids
I slutet av augusti
var det en stor attack
på internet i Sverige.
Attacken var mot
företaget Miljödata
som sköter systemen för datorer
i nästan alla kommuner i Sverige.
De som gjorde attacken
fick tag på information
från kommunernas datorer.
De ville sedan ha betalt
för att inte sprida informationen.
Nu har gruppen börjat sprida
informationen på internet.
Det säger experten
Karl Emil Nikka.
Informationen sprids
på den del av internet
som kallas för darknet.
Det kan vara information
om en miljon personer
som jobbar i kommunerna.
Bland annat namn,
personnummer, mejladress
och telefonnummer.
Det kan också vara
information om personer
som har hemliga namn
och adresser.
Experter varnar nu
för att fler människor
kan få mejl eller telefonsamtal
av brottslingar som
försöker att lura dem på pengar.
