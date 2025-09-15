Stulen information sprids

I slutet av augusti

var det en stor attack

på internet i Sverige.

Attacken var mot

företaget Miljödata

som sköter systemen för datorer

i nästan alla kommuner i Sverige.

De som gjorde attacken

fick tag på information

från kommunernas datorer.

De ville sedan ha betalt

för att inte sprida informationen.

Nu har gruppen börjat sprida

informationen på internet.

Det säger experten

Karl Emil Nikka.

Informationen sprids

på den del av internet

som kallas för darknet.

Det kan vara information

om en miljon personer

som jobbar i kommunerna.

Bland annat namn,

personnummer, mejladress

och telefonnummer.

Det kan också vara

information om personer

som har hemliga namn

och adresser.

Experter varnar nu

för att fler människor

kan få mejl eller telefonsamtal

av brottslingar som

försöker att lura dem på pengar.

