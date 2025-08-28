Stor attack mot datorer

Det har varit

en stor attack på internet

mot ett företag

som ordnar system för datorer

åt många kommuner.

Företaget heter Miljödata.

Nu kan de som gjorde attacken

ha fått tag på

viktig eller hemlig information

från många kommuner.

Det är bland annat information

om personer som jobbar i kommunerna.

Det säger poliserna.

Minst 164 kommuner

och fyra regioner

har blivit attackerade.

Bland annat kommunerna

Kalmar, Varberg, Umeå,

Luleå, Kiruna, Mönsterås,

Karlstad och Skellefteå.

Det är inte klart

vilka som gjort attacken.

Men poliserna säger att

de som gjorde attacken

hotar företaget Mijödata.

De vill ha pengar av dem

för att inte sprida informationen.

Nu ska myndigheten MSB

ha möte om det som hänt.

MSB jobbar med kriser i Sverige.

8 SIDOR/TT