Sverige
Det har varit en attack över internet mot företaget Miljödata. Företaget sköter system för datorer åt många kommuner. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Stor attack mot datorer
Det har varit
en stor attack på internet
mot ett företag
som ordnar system för datorer
åt många kommuner.
Företaget heter Miljödata.
Nu kan de som gjorde attacken
ha fått tag på
viktig eller hemlig information
från många kommuner.
Det är bland annat information
om personer som jobbar i kommunerna.
Det säger poliserna.
Minst 164 kommuner
och fyra regioner
har blivit attackerade.
Bland annat kommunerna
Kalmar, Varberg, Umeå,
Luleå, Kiruna, Mönsterås,
Karlstad och Skellefteå.
Det är inte klart
vilka som gjort attacken.
Men poliserna säger att
de som gjorde attacken
hotar företaget Mijödata.
De vill ha pengar av dem
för att inte sprida informationen.
Nu ska myndigheten MSB
ha möte om det som hänt.
MSB jobbar med kriser i Sverige.
8 SIDOR/TT
28 augusti 2025
