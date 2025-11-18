Sajten fungerade inte

8 Sidors sajt på internet

fungerade inte

under flera timmar

på tisdagen.

Sajten slutade att fungera

vid lunch och började inte

att fungera igen

förrän efter halv fyra

på eftermiddagen.

Många andra sajter

hade också problem.

Det var till exempel X,

Chat GPT, Dropbox

och Spotify.

Problemet med sajterna

berodde på företaget Cloudflare.

De hjälper många sajter

med ett program som skyddar

sidan från attacker på nätet.

Cloudflare hade problem

med programmet.

Men när problemet var löst

började sajterna

att fungera som vanligt igen.

Vi är ledsna om stoppet på 8sidor.se

gjorde det svårt för dig.

Nu kan du läsa

våra lättlästa nyheter igen.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR