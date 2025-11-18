Sverige

Sajten fungerade inte

8 Sidors sajt på internet
fungerade inte
under flera timmar
på tisdagen.

Sajten slutade att fungera
vid lunch och började inte
att fungera igen
förrän efter halv fyra
på eftermiddagen.

Många andra sajter
hade också problem.
Det var till exempel X,
Chat GPT, Dropbox
och Spotify.

Problemet med sajterna
berodde på företaget Cloudflare.

De hjälper många sajter
med ett program som skyddar
sidan från attacker på nätet.

Cloudflare hade problem
med programmet.
Men när problemet var löst
började sajterna
att fungera som vanligt igen.

Vi är ledsna om stoppet på 8sidor.se
gjorde det svårt för dig.
Nu kan du läsa
våra lättlästa nyheter igen.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

18 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Bebi Peggy skriver:
    18 november, 2025 kl. 16:36

    Och nu går det att skriva kommentarer igen

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    18 november, 2025 kl. 16:43

    Ja-jag fattade inte-det var error på min data…omg…hur mår du Bebi Peggy? Hur mår du Marie? kommentarer går inte att skicka ganska ofta…uf😔

    Svara
  3. .... skriver:
    18 november, 2025 kl. 17:03

    ingen fara 8sidor vi överlevde 😍😍

    Svara
  4. Nisse skriver:
    18 november, 2025 kl. 17:04

    Det är för alla haters 😥 tyvärr

    Svara
