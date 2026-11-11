Världen
En fabrik för gas I hamnen.
Hamnen i Ust-Luga i Ryssland. Bilden är från år 2024. Foto: Yuri Zapalatskiy/AP/TT

Länder varnade för drönare

Estland, Lettland och Litauen
varnade för drönare
natten mot onsdag.
Folk sökte skydd.

Samtidigt var det attacker
med drönare
i området Leningrad i Ryssland.

Ryssland säger
att de sköt ner 150 drönare.
Drönarna var troligen från Ukraina.

Efter attacken startade en brand
i ryska hamnen i Ust-Luga.
Hamnen ligger nära Estland.

Hamnen är viktig för Ryssland.
Stora båtar med bränsle
brukar åka från hamnen.

Finland stoppade en del
flygplan och båtar att köra
i närheten av den ryska hamnen
efter attacken.

Samtidigt är det ett möte
om kriget i Ukraina
i Förenade arabemiraten.

Ryssland och Ukraina
är med på mötet.
USA leder samtalen.

USA vill ordna fred
i kriget.

Rysslands stora krig
mot Ukraina började
i februari år 2022.

8 SIDOR/TT

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