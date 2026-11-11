Länder varnade för drönare
Estland, Lettland och Litauen
varnade för drönare
natten mot onsdag.
Folk sökte skydd.
Samtidigt var det attacker
med drönare
i området Leningrad i Ryssland.
Ryssland säger
att de sköt ner 150 drönare.
Drönarna var troligen från Ukraina.
Efter attacken startade en brand
i ryska hamnen i Ust-Luga.
Hamnen ligger nära Estland.
Hamnen är viktig för Ryssland.
Stora båtar med bränsle
brukar åka från hamnen.
Finland stoppade en del
flygplan och båtar att köra
i närheten av den ryska hamnen
efter attacken.
Samtidigt är det ett möte
om kriget i Ukraina
i Förenade arabemiraten.
Ryssland och Ukraina
är med på mötet.
USA leder samtalen.
USA vill ordna fred
i kriget.
Rysslands stora krig
mot Ukraina började
i februari år 2022.
8 SIDOR/TT
hej alla monkys som inte är licka sigma som mig skibedi
ytan är stor som max elefant i jijutsu kaisen så sigma meguna jjk aså slej
ytan är stor som max elefant i jijutsu kaisen så sigma
toji toji toji toji är den besta i värden
björrn äter meniskor menishoräter köt