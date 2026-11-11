Länder varnade för drönare

Estland, Lettland och Litauen

varnade för drönare

natten mot onsdag.

Folk sökte skydd.

Samtidigt var det attacker

med drönare

i området Leningrad i Ryssland.

Ryssland säger

att de sköt ner 150 drönare.

Drönarna var troligen från Ukraina.

Efter attacken startade en brand

i ryska hamnen i Ust-Luga.

Hamnen ligger nära Estland.

Hamnen är viktig för Ryssland.

Stora båtar med bränsle

brukar åka från hamnen.

Finland stoppade en del

flygplan och båtar att köra

i närheten av den ryska hamnen

efter attacken.

Samtidigt är det ett möte

om kriget i Ukraina

i Förenade arabemiraten.

Ryssland och Ukraina

är med på mötet.

USA leder samtalen.

USA vill ordna fred

i kriget.

Rysslands stora krig

mot Ukraina började

i februari år 2022.

8 SIDOR/TT