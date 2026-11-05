Melania Trump ordnar möte
Det ska bli ett möte
mellan personer från Ryssland
och Ukraina.
Mötet ska vara i USA
under torsdagen.
Det är Donald Trumps fru Melania
som ska styra mötet.
Det är inte klart exakt
vad personerna
på mötet ska prata om.
Men USA har länge jobbat
för att kriget mellan
Ryssland och Ukraina ska ta slut.
Melania Trump ska också
få en fin medalj
av Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj.
Hon var nyligen med
och jobbade för
att ryska och ukrainska soldater
skulle ta paus i attackerna
mot varandra
i lilla staden Olesjky i Ukraina.
Efter det kunde människor
som bor där
få hjälp att lämna staden.
Samtidigt fortsätter
också andra möten om kriget.
Personer från Ukraina och USA
möts i staden Bryssel i Belgien
med gruppen Nato
och flera länder från Europa.
8 SIDOR/TT
Haha hoppas hon är bättre än sin senila gubbe.
🥰🤠🧡
Ja, herre jösses. Allt för att synas
Står man ut med en sådan rabiat gammal gubbe, så är man säkert likadan. Så vad skulle vara förändring. ”Maka söker kaka”. Klart ingen regel utan undantag. Frågan är vad Mr. trump själv tjänar på detta. Då Mammon är Donalds gud.