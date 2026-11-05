Melania Trump ordnar möte

Det ska bli ett möte

mellan personer från Ryssland

och Ukraina.

Mötet ska vara i USA

under torsdagen.

Det är Donald Trumps fru Melania

som ska styra mötet.

Det är inte klart exakt

vad personerna

på mötet ska prata om.

Men USA har länge jobbat

för att kriget mellan

Ryssland och Ukraina ska ta slut.

Melania Trump ska också

få en fin medalj

av Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj.

Hon var nyligen med

och jobbade för

att ryska och ukrainska soldater

skulle ta paus i attackerna

mot varandra

i lilla staden Olesjky i Ukraina.

Efter det kunde människor

som bor där

få hjälp att lämna staden.

Samtidigt fortsätter

också andra möten om kriget.

Personer från Ukraina och USA

möts i staden Bryssel i Belgien

med gruppen Nato

och flera länder från Europa.

8 SIDOR/TT