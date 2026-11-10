Möten om kriget i Ukraina

Ukraina och Ryssland

träffas nu i Abu Dhabi

i Förenade arabemiraten.

Mötet handlar om att försöka

ordna fred i kriget

i Ukraina.

Det är första gången

sedan februari

som länderna träffas.

USA ska leda samtalen.

Länderna är fortfarande

inte överens om viktiga frågor.

Ryssland vill ta över

delar av Ukraina.

Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj säger

att han inte vill

ge ukrainska områden till Ryssland.

Samtidigt fortsätter Ryssland

att attackera Ukraina.

Kraftverk och andra platser

som ger människor el

har blivit förstörda.

Många människor i Ukraina

är därför utan el i sina hem.

Folk sparar mat och vatten

för att klara en ny vinter

med krig.

Samtidigt som det är

möte i Abu Dhabi

reser Volodymyr Zelenskyj

till Danmark.

Han ska träffa ledare

från Sverige, Danmark och Norge.

De ska prata om mer hjälp

till Ukraina.

8 SIDOR/TT