Möten om kriget i Ukraina
Ukraina och Ryssland
träffas nu i Abu Dhabi
i Förenade arabemiraten.
Mötet handlar om att försöka
ordna fred i kriget
i Ukraina.
Det är första gången
sedan februari
som länderna träffas.
USA ska leda samtalen.
Länderna är fortfarande
inte överens om viktiga frågor.
Ryssland vill ta över
delar av Ukraina.
Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj säger
att han inte vill
ge ukrainska områden till Ryssland.
Samtidigt fortsätter Ryssland
att attackera Ukraina.
Kraftverk och andra platser
som ger människor el
har blivit förstörda.
Många människor i Ukraina
är därför utan el i sina hem.
Folk sparar mat och vatten
för att klara en ny vinter
med krig.
Samtidigt som det är
möte i Abu Dhabi
reser Volodymyr Zelenskyj
till Danmark.
Han ska träffa ledare
från Sverige, Danmark och Norge.
De ska prata om mer hjälp
till Ukraina.
8 SIDOR/TT
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Problemet är att EU skicker pengar och pengar till Ukraina trotts att länderna har det svårt med egna ekonomi, så har Zelenskyj ingen anledning att prata om fred. Ukraina kan tyvärr aldrig vinna kriget.