En fågel i Australien

har för första gången

blivit smittad

av viruset H5BN1.

Viruset brukar kallas

för fågelinfluensa

och är mycket farligt för fåglar.

Myndigheter är rädda för

att viruset kommer

att sprida sig snabbt

i Australien i sommar

på grund av varmt väder.

Därför får nu fem tusen

dvärgpingviner vaccin

mot viruset.

Det är första gången

vilda fåglar får vaccinet.

Det är inte säkert att det fungerar.

– Men om det gör det

och räddar några av dem

är det bra.

För i värsta fall

dör de flesta eller alla.

Det säger Darren Glover.

Han är expert på

organisationen WWF.

Sommaren i Australien

börjar i december.

Risken är stor

att det blir en sommar

med ovanligt många dagar

med extrem värme.

Det beror på vädret El Niño

som kommer ibland.

Den här gången är El Niño extra stark.

Då blir det varmt och torrt

i Asien och Australien.

Värme och torka kan starta

bränder i skogen.

Det kan tvinga djur

att samlas på mindre platser.

Då kan viruset spridas fortare.

– Det värsta som kan hända

är att vi förlorar hela arter av djur,

säger Darren Glover.