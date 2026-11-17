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Pingviner får vaccin
En fågel i Australien
har för första gången
blivit smittad
av viruset H5BN1.
Viruset brukar kallas
för fågelinfluensa
och är mycket farligt för fåglar.
Myndigheter är rädda för
att viruset kommer
att sprida sig snabbt
i Australien i sommar
på grund av varmt väder.
Därför får nu fem tusen
dvärgpingviner vaccin
mot viruset.
Det är första gången
vilda fåglar får vaccinet.
Det är inte säkert att det fungerar.
– Men om det gör det
och räddar några av dem
är det bra.
För i värsta fall
dör de flesta eller alla.
Det säger Darren Glover.
Han är expert på
organisationen WWF.
Sommaren i Australien
börjar i december.
Risken är stor
att det blir en sommar
med ovanligt många dagar
med extrem värme.
Det beror på vädret El Niño
som kommer ibland.
Den här gången är El Niño extra stark.
Då blir det varmt och torrt
i Asien och Australien.
Värme och torka kan starta
bränder i skogen.
Det kan tvinga djur
att samlas på mindre platser.
Då kan viruset spridas fortare.
– Det värsta som kan hända
är att vi förlorar hela arter av djur,
säger Darren Glover.
ok
8 sidor. Förlåt om det är en dum fråga men hur kan det vara sommar i Australien i december eller har jag läst fel?
Hej Lovisa!
Australien ligger
på andra sidan jorden.
Därför har de sommar
när Sverige har vinter.
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när det är vinter här är det sommar där eftersom de ligger på andra sidan ekvatorn