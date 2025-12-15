Ahmed hyllas som hjälte

Människor i hela världen

hyllar Ahmed al-Ahmed.

Han stoppade en man med vapen.

Mannen sköt många människor

i Australien.

Skjutningen hände på en strand

i staden Sydney i söndags.

Många judar hade samlats

där för fest.

Filmer sprids från skjutningen

på internet.

En av filmerna visar

hur al-Ahmed smyger sig

fram mot en av männen med vapen.

Sedan kastar sig al-Ahmed över mannen.

Till slut lyckas han slita vapnet

ur händerna på mannen.

Tom Madigan stod på en balkong

och såg skjutningen.

Han såg vad Ahmed al-Ahmed

gjorde.

– Han är en sann hjälte,

säger Tom Madigan.

Ahmed al-Ahmed är 43 år.

Han äger en butik

som säljer grönsaker.

Han blev själv skadad av flera skott.

Han får nu vård på sjukhus.

Politikern Chris Minns

har hälsat på honom på sjukhuset.

Människor har samlat in

pengar på internet

till Ahmed al-Ahmed

som tack för det han gjorde.

Människor har tillsammans

gett över fem miljoner kronor.

15 människor dog i skjutningen.

Många fler blev allvarligt skadade

och riskerar att dö.

8 SIDOR/TT