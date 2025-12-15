Världen

    Ahmed al-Ahmed på sjukhuset.

    Ahmed al-Ahmed smyger fram mot en av mördarna i Australien.

    Människor samlas och lämnar blommor för de döda.

Ahmed hyllas som hjälte

Människor i hela världen
hyllar Ahmed al-Ahmed.
Han stoppade en man med vapen.
Mannen sköt många människor
i Australien.

Skjutningen hände på en strand
i staden Sydney i söndags.
Många judar hade samlats
där för fest.

Filmer sprids från skjutningen
på internet.
En av filmerna visar
hur al-Ahmed smyger sig
fram mot en av männen med vapen.

Sedan kastar sig al-Ahmed över mannen.
Till slut lyckas han slita vapnet
ur händerna på mannen.

Tom Madigan stod på en balkong
och såg skjutningen.
Han såg vad Ahmed al-Ahmed
gjorde.

– Han är en sann hjälte,
säger Tom Madigan.

Ahmed al-Ahmed är 43 år.
Han äger en butik
som säljer grönsaker.
Han blev själv skadad av flera skott.

Han får nu vård på sjukhus.
Politikern Chris Minns
har hälsat på honom på sjukhuset.

Människor har samlat in
pengar på internet
till Ahmed al-Ahmed
som tack för det han gjorde.
Människor har tillsammans
gett över fem miljoner kronor.

15 människor dog i skjutningen.
Många fler blev allvarligt skadade
och riskerar att dö.

Två män sköt

  • En pappa och en son
    är misstänkta för en skjutning
    i Sydney i Australien.
  • Den hände den 14 december.
  • Männen sköt mot människor
    på en fest.
  • Festen var på den kända stranden
    Bondi Beach.
    Över tusen judar hade samlats
    på stranden för att fira
    högtiden chanukka.
  • 15 människor dog.
    Ungefär 40 människor blev skadade.
  • Poliserna sköt ihjäl pappan.
    Sonen är 24 år.
    Han är skadad
    och får vård på sjukhus.
Poliser som jobbar efter skjutningen i Sydney i Australien.

15 december 2025

