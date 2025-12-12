Världen
Australien har en ny lag för appar på internet. Foto: Annika Byrde/NTB/TT
Australien har ny lag för appar
Australien har en ny lag.
Lagen började gälla
den 10 december.
Lagen säger att du
måste vara 16 år
för att få använda vissa appar.
Det gäller Facebook,
Instagram, Snapchat
och Tiktok, till exempel.
Det är politikerna i Australien
som har bestämt det.
Det handlar om att skydda barn
från risker och för att de
ser dåliga saker i apparna.
Men det finns också
en oro för vad apparna
kan göra med barnens hjärnor.
Det är apparna själva
som ska stoppa barn.
De gör det på olika sätt.
Till exempel får barnet
visa ansiktet och appen
bedömer hur gammalt barnet är.
Eller så får barnet
visa sin legitimation i appen
för att säga sin ålder.
Om företagen inte klarar av
att stoppa barn under 16 år
kan företagen få betala böter
på 300 miljoner kronor
Det finns andra länder
som också vill ha gräns i ålder.
Till exempel Malaysia,
Danmark och Norge.
Även Sverige och EU
har pratat om det.
8 SIDOR/TT
12 december 2025
Jag tänker att barn vill hitta olika sätt att anvanda appar som t.ex VPN. eftersom barn nuförtidgen är väldigt smart och mycket bra med teknik. Jag hoppas att det är olika sätt på vilken barn kan larare sig bra anvandning av appen och teknik.
”Till exempel får barnet visa ansiktet och appen bedömer hur gammalt barnet är.” men det kommer ALDRIG att funka. det är oftast ai som bedömer och då bedömer den bara fel och då kommer folk som är tillräckligt gamla inte kunna använda apparna fast de får
Barnen men även vuxna blir fångar av dessa medier. Förfärligt. Ut och träffa kompisar istället. Spela spel, prata, sporta eller sticka. Ni blir inte som ni skulle kunna bli av dessa fångvaktare till medier. Väldigt oroande beteende. De skadar bara barnet och vuxna blir avtrubbade och konstiga.