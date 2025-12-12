Australien har ny lag för appar

Australien har en ny lag.

Lagen började gälla

den 10 december.

Lagen säger att du

måste vara 16 år

för att få använda vissa appar.

Det gäller Facebook,

Instagram, Snapchat

och Tiktok, till exempel.

Det är politikerna i Australien

som har bestämt det.

Det handlar om att skydda barn

från risker och för att de

ser dåliga saker i apparna.

Men det finns också

en oro för vad apparna

kan göra med barnens hjärnor.

Det är apparna själva

som ska stoppa barn.

De gör det på olika sätt.

Till exempel får barnet

visa ansiktet och appen

bedömer hur gammalt barnet är.

Eller så får barnet

visa sin legitimation i appen

för att säga sin ålder.

Om företagen inte klarar av

att stoppa barn under 16 år

kan företagen få betala böter

på 300 miljoner kronor

Det finns andra länder

som också vill ha gräns i ålder.

Till exempel Malaysia,

Danmark och Norge.

Även Sverige och EU

har pratat om det.

8 SIDOR/TT