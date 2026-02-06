13-åring simmade i fyra timmar

Familjen Appelbee

badade och paddlade

med sina kajaker

i havet utanför Australien.

Det var mamma Joanne

och hennes tre barn.

De var på semester.

Havet var först lugnt.

Men efter ett tag

blev det stora vågor

och starka strömmar.

Vågorna tog dem

långt bort från stranden.

Efter ett tag var de

långt ute till havs.

Det äldsta barnet

blev tvungen att lämna

de andra i familjen

och försöka ta sig till land själv

och hämta hjälp.

13-åriga Austin Appelbee

började paddla in mot land

med sin kajak.

Men den blev förstörd

i de höga vågarna.

Han lämnade kajaken

och började simma.

I havet utanför Australien

finns hajar.

Austin Appelbee säger

att han såg läskiga saker

i det mörka vattnet.

För att lugna sig själv

tänkte han på

programmet för barn

Thomas och vännerna.

Efter fyra timmar var

han framme vid land

och kunde hämta hjälp.

En båt kunde rädda familjen

en stund senare.

Nu hyllar människor

över hela världen

den modiga pojken.

– Austin räddade livet

på sin mamma och sina syskon.

Det säger James Bradley

som är polisernas chef i området.

8 SIDOR/TT