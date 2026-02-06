Världen
Joanne Appelbee med sina tre barn i skoluniformer. Austin står längst till höger. Foto: AP/TT
13-åring simmade i fyra timmar
Familjen Appelbee
badade och paddlade
med sina kajaker
i havet utanför Australien.
Det var mamma Joanne
och hennes tre barn.
De var på semester.
Havet var först lugnt.
Men efter ett tag
blev det stora vågor
och starka strömmar.
Vågorna tog dem
långt bort från stranden.
Efter ett tag var de
långt ute till havs.
Det äldsta barnet
blev tvungen att lämna
de andra i familjen
och försöka ta sig till land själv
och hämta hjälp.
13-åriga Austin Appelbee
började paddla in mot land
med sin kajak.
Men den blev förstörd
i de höga vågarna.
Han lämnade kajaken
och började simma.
I havet utanför Australien
finns hajar.
Austin Appelbee säger
att han såg läskiga saker
i det mörka vattnet.
För att lugna sig själv
tänkte han på
programmet för barn
Thomas och vännerna.
Efter fyra timmar var
han framme vid land
och kunde hämta hjälp.
En båt kunde rädda familjen
en stund senare.
Nu hyllar människor
över hela världen
den modiga pojken.
– Austin räddade livet
på sin mamma och sina syskon.
Det säger James Bradley
som är polisernas chef i området.
6 februari 2026
vilken hjälte
Ja, verklign!😃