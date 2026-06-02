AI löste ett svårt gammalt problem i matematik. Foto: Michael Dwyer/AP/TT

AI löste svårt problem

Experter har jobbat med
ett svårt problem
i matematik i 80 år.
De har inte lyckats lösa det.

Men nu har AI
löst problemet.

AI är teknik i datorer
som kan lära sig
många saker
och lösa uppgifter.

– Jag är i chock.

Det säger Svante Linusson.
Han är professor i matematik
vid universitetet KTH
i Stockholm.

AI löste problemet
på ett helt annat sätt
än de sätt som människor provat.

AI skrev också en text
om lösningen.

Men just nu kan inte texten
vara med i tidningar om vetenskap.
I de tidningarna finns regler om
att bara människor
som gjort forskning
får skriva texter.

8 SIDOR/TT

2 juni 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. mister cool skriver:
    2 juni, 2026 kl. 10:30

    OMG hur kan den lyckas om inte flera människor har gjort det på flera år

    Svara
  2. du vet vem skriver:
    2 juni, 2026 kl. 13:13

    woooooooooooooooooooooooooooow

    Svara
  3. Hubert Berghaus skriver:
    2 juni, 2026 kl. 13:30

    En välsignelse och en förbannelse

    Svara
  4. hum skriver:
    2 juni, 2026 kl. 13:51

    nej🖤💞💔😠🤢

    Svara
