AI löste svårt problem

Experter har jobbat med

ett svårt problem

i matematik i 80 år.

De har inte lyckats lösa det.

Men nu har AI

löst problemet.

AI är teknik i datorer

som kan lära sig

många saker

och lösa uppgifter.

– Jag är i chock.

Det säger Svante Linusson.

Han är professor i matematik

vid universitetet KTH

i Stockholm.

AI löste problemet

på ett helt annat sätt

än de sätt som människor provat.

AI skrev också en text

om lösningen.

Men just nu kan inte texten

vara med i tidningar om vetenskap.

I de tidningarna finns regler om

att bara människor

som gjort forskning

får skriva texter.

