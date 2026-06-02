AI löste ett svårt gammalt problem i matematik. Foto: Michael Dwyer/AP/TT
AI löste svårt problem
Experter har jobbat med
ett svårt problem
i matematik i 80 år.
De har inte lyckats lösa det.
Men nu har AI
löst problemet.
AI är teknik i datorer
som kan lära sig
många saker
och lösa uppgifter.
– Jag är i chock.
Det säger Svante Linusson.
Han är professor i matematik
vid universitetet KTH
i Stockholm.
AI löste problemet
på ett helt annat sätt
än de sätt som människor provat.
AI skrev också en text
om lösningen.
Men just nu kan inte texten
vara med i tidningar om vetenskap.
I de tidningarna finns regler om
att bara människor
som gjort forskning
får skriva texter.
8 SIDOR/TT
2 juni 2026
OMG hur kan den lyckas om inte flera människor har gjort det på flera år
En välsignelse och en förbannelse
