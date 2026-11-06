Protester för högre lön

Arbetare som gör kläder

i landet Bangladesh

har protesterat.

De vill ha högre lön.

Protesterna var i flera dagar.

Det blev bråk

mellan arbetare och poliser.

Arbetare kastade sten.

Poliserna använde tårgas.

Nu lovar staten

att lönerna ska höjas

från januari.

Det är inte känt

vad den nya lönen blir.

Arbetarna vill ha

minst 2 400 kronor

i månaden.

Det är mer än

dubbelt så mycket

som de tjänar i dag.

Över fyra miljoner människor

arbetar med att göra kläder

i Bangladesh.

Landet tjänar mycket pengar

på att sälja kläder

till andra länder.

Bangladesh säljer mycket kläder

till andra länder.

Bara Kina säljer mer.

8 SIDOR/TT