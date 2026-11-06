Världen
Arbetare och poliser på en gata. Det är bråkigt.
Arbetare i staden i Narayanganj i Bangladesh protesterar. Poliser är också på gatan. Foto: Mahmud Hossain Opu/AP/TT

Protester för högre lön

Arbetare som gör kläder
i landet Bangladesh
har protesterat.
De vill ha högre lön.

Protesterna var i flera dagar.
Det blev bråk
mellan arbetare och poliser.
Arbetare kastade sten.
Poliserna använde tårgas.

Nu lovar staten
att lönerna ska höjas
från januari.
Det är inte känt
vad den nya lönen blir.

Arbetarna vill ha
minst 2 400 kronor
i månaden.
Det är mer än
dubbelt så mycket
som de tjänar i dag.

Över fyra miljoner människor
arbetar med att göra kläder
i Bangladesh.

Landet tjänar mycket pengar
på att sälja kläder
till andra länder.

Bangladesh säljer mycket kläder
till andra länder.
Bara Kina säljer mer.

8 SIDOR/TT

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