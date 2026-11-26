Högre löner i Bangladesh
I flera veckor
har det varit protester
i landet Bangladesh.
Det är arbetare på fabriker
för kläder som protesterar.
De vill ha högre löner.
Poliserna har varit hårda
mot de som protesterar.
Nu är det bestämt
att arbetarna som tjänar minst
ska få högre löner.
Deras löner höjs
från 1 000 kronor
till 1 400 kronor i månaden.
Men arbetarna är inte nöjda.
De vill att det ska vara
2 400 kronor i månaden.
Ungefär fyra miljoner
människor i landet
jobbar med att göra kläder.
De flesta är kvinnor.
Fabriker för kläder
är väldigt viktiga
för Bangladesh.
De säljer mycket kläder
till andra länder.
Många kläder som folk
köper i affärer i Sverige
och andra länder
är gjorda i Bangladesh.
8 SIDOR/TT
BRA! Men lön är fortfarande liten och det är skamligt att utnyttja folk på detta sättet!🙂😎💞
Jag kan inte säga att jag vill inte köpa kläder från Banglades med jag har dåligt samvete för det! Deras tyger är som beton! Alla som har ansvar för deras löner kan skamas! Det är släveri i modern tid!😠😴😴😴😮