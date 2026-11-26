I flera veckor

har det varit protester

i landet Bangladesh.

Det är arbetare på fabriker

för kläder som protesterar.

De vill ha högre löner.

Poliserna har varit hårda

mot de som protesterar.

Nu är det bestämt

att arbetarna som tjänar minst

ska få högre löner.

Deras löner höjs

från 1 000 kronor

till 1 400 kronor i månaden.

Men arbetarna är inte nöjda.

De vill att det ska vara

2 400 kronor i månaden.

Ungefär fyra miljoner

människor i landet

jobbar med att göra kläder.

De flesta är kvinnor.

Fabriker för kläder

är väldigt viktiga

för Bangladesh.

De säljer mycket kläder

till andra länder.

Många kläder som folk

köper i affärer i Sverige

och andra länder

är gjorda i Bangladesh.

8 SIDOR/TT