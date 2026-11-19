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Domstol säger folkmord
En viktig domstol säger
att landet Myanmar i Asien
har gjort folkmord
mot folket rohingyer.
Det är Förenta Nationernas
domstol ICJ som säger det.
Regeringen och militärerna
i Myanmar har gjort
flera brott mot rohingyerna.
Militärerna har dödat över
tio tusen vanliga människor.
De har gjort sexuellt våld
och våld mot barn.
Det finns bevis för det,
säger domstolen.
Många rohingyer bodde
i området Rakhine i Myanmar.
År 2017 gick militärerna
in i området.
Då flydde många människor.
I dag är över en miljon rohingyer
flyktingar i landet Bangladesh.
Myanmar måste nu hjälpa offren.
De måste låta folket komma hem.
De måste straffa
personer som gjorde brott.
Det säger domstolen.
Militärerna i Myanmar
säger att de är oskyldiga.
Rohingyer är muslimer.
De tror på religionen islam.
Den vanligaste religionen
i Myanmar är buddhism.
8 SIDOR/TT
Islamister mördar mängder av människor i Nigeria, Sudan, Etiopien, förstör
statyer av Jesus och Jungfru Maria. Sedan bränner de ner kyrkorna.
Utför terrorbrott i många länder i världen.
Vad ger dem rätten att göra det?
Varför skriver inte ni på 8 sidor om dessa mord på oskyldiga människor?
Muslimer är samma som kristna och judar alla tror på samma gud och samma profeter. Varför är det krig.
Jag har läst om den fruktansvärda roll som Facebook medvetet har spelat i demoniseringen av rohingyerna. Det har i hög grad bidragit till detta folkmord.
Lille vän, kristendomen och judendomen är raka motsatsen till islam.
Därför går det inte att komma överens.