En viktig domstol säger

att landet Myanmar i Asien

har gjort folkmord

mot folket rohingyer.

Det är Förenta Nationernas

domstol ICJ som säger det.

Regeringen och militärerna

i Myanmar har gjort

flera brott mot rohingyerna.

Militärerna har dödat över

tio tusen vanliga människor.

De har gjort sexuellt våld

och våld mot barn.

Det finns bevis för det,

säger domstolen.

Många rohingyer bodde

i området Rakhine i Myanmar.

År 2017 gick militärerna

in i området.

Då flydde många människor.

I dag är över en miljon rohingyer

flyktingar i landet Bangladesh.

Myanmar måste nu hjälpa offren.

De måste låta folket komma hem.

De måste straffa

personer som gjorde brott.

Det säger domstolen.

Militärerna i Myanmar

säger att de är oskyldiga.

Rohingyer är muslimer.

De tror på religionen islam.

Den vanligaste religionen

i Myanmar är buddhism.

8 SIDOR/TT