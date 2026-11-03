Ukraina styrde ryska appen

I går kom larm om

att en app i Ryssland

skickade ut falska larm.

Människor fick meddelanden om

att det skulle komma kärnvapen.

Nu säger Ukraina

att de styrde

den ryska appen.

De skickade ut falska meddelanden

om kärnvapen.

– Vi svarade bara

på deras attacker,

säger Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj.

Han säger att Ryssland

redan hade tagit sig in

i Ukrainas app för säkerhet.

De hade hackat appen.

Människor i Ukraina

fick falska meddelanden

i sina mobiler.

Samtidigt fortsätter kriget.

Under natten till tisdagen

bombade Ryssland

ett sjukhus i staden Charkiv.

Ungefär 60 människor blev skadade.

Fler än tusen fönster blev förstörda.

Ungefär 200 personer fick hjälp

att bli flyttade

till andra sjukhus.

I går bombade Ryssland

en mindre ort

vid staden Zaporizjzja.

Minst 26 människor dog.

– Det här visar att Ryssland

inte vill ha mindre krig,

säger Zelenskyj.

Nästa vecka ska Ryssland

och Ukraina träffas

och prata om kriget.

Det är inte de högsta ledarna

som är med på mötet.

USA ska vara med på mötet

och se till att samtalen går bra.

Samtalen ska vara i Abu Dhabi

i landet Förenade Arabemiraten.

8 SIDOR/TT