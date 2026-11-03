Ukraina styrde ryska appen
I går kom larm om
att en app i Ryssland
skickade ut falska larm.
Människor fick meddelanden om
att det skulle komma kärnvapen.
Nu säger Ukraina
att de styrde
den ryska appen.
De skickade ut falska meddelanden
om kärnvapen.
– Vi svarade bara
på deras attacker,
säger Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj.
Han säger att Ryssland
redan hade tagit sig in
i Ukrainas app för säkerhet.
De hade hackat appen.
Människor i Ukraina
fick falska meddelanden
i sina mobiler.
Samtidigt fortsätter kriget.
Under natten till tisdagen
bombade Ryssland
ett sjukhus i staden Charkiv.
Ungefär 60 människor blev skadade.
Fler än tusen fönster blev förstörda.
Ungefär 200 personer fick hjälp
att bli flyttade
till andra sjukhus.
I går bombade Ryssland
en mindre ort
vid staden Zaporizjzja.
Minst 26 människor dog.
– Det här visar att Ryssland
inte vill ha mindre krig,
säger Zelenskyj.
Nästa vecka ska Ryssland
och Ukraina träffas
och prata om kriget.
Det är inte de högsta ledarna
som är med på mötet.
USA ska vara med på mötet
och se till att samtalen går bra.
Samtalen ska vara i Abu Dhabi
i landet Förenade Arabemiraten.
8 SIDOR/TT
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