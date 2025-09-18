Poliser får avlyssna barn

Nu kommer en ny lag

om barn under 15 år.

Den handlar om avlyssning i telefon.

Poliser och andra

som jobbar med brott

får snart lyssna på barns samtal

i hemlighet.

Det gäller i undersökningar

om allvarliga brott,

till exempel mord.

Poliserna får också läsa

barns meddelanden i telefonen.

Poliserna får också

låsa in barn som

är misstänkta för allvarliga brott

längre tid än vad de får i dag.

Det har riksdagen nu bestämt.

Den nya lagen ska minska

risken att barn gör brott.

Det tror partierna som röstat ja.

Lagen börjar gälla redan

den 1 oktober i år.

Den ska gälla i några år

sedan ska experter undersöka

hur lagen har fungerat.

8 SIDOR/TT