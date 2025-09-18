Alla Väljare

En ung kille med en mobiltelefon.

Snart får poliserna avlyssna barns samtal i telefon. Foto: Christine Olsson/TT

Poliser får avlyssna barn

Nu kommer en ny lag
om barn under 15 år.
Den handlar om avlyssning i telefon.
Poliser och andra
som jobbar med brott
får snart lyssna på barns samtal
i hemlighet.

Det gäller i undersökningar
om allvarliga brott,
till exempel mord.

Poliserna får också läsa
barns meddelanden i telefonen.

Poliserna får också
låsa in barn som
är misstänkta för allvarliga brott
längre tid än vad de får i dag.
Det har riksdagen nu bestämt.

Den nya lagen ska minska
risken att barn gör brott.
Det tror partierna som röstat ja.

Lagen börjar gälla redan
den 1 oktober i år.
Den ska gälla i några år
sedan ska experter undersöka
hur lagen har fungerat.

8 SIDOR/TT

Så röstade riksdagen

  • Regeringen och
    Sverigedemokraterna
    röstade ja till nya lagen
    om avlyssning.
  • Det gjorde också Socialdemokraterna
    och Centerpartiet.
  • Vänsterpartiet röstade nej.
  • De flesta politiker
    i Miljöpartiet röstade inte.

18 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. V skriver:
    18 september, 2025 kl. 10:38

    Äntligen

    Svara
  2. Anonym skriver:
    18 september, 2025 kl. 10:46

    va bra

    Svara
  3. tjena skriver:
    18 september, 2025 kl. 10:54

    bra

    Svara
  4. . skriver:
    18 september, 2025 kl. 11:00

    Mycket bra tack regeringen att ni gör något brottsligheten måste bekämpas med alla medel.

    Svara
  5. Bea skriver:
    18 september, 2025 kl. 11:05

    Jättebra äntligen händer det något om föräldrarna inte kan uppfostra sin avkomma, så får regeringen ta hand om det.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar