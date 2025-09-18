Alla Väljare
Poliser får avlyssna barn
Nu kommer en ny lag
om barn under 15 år.
Den handlar om avlyssning i telefon.
Poliser och andra
som jobbar med brott
får snart lyssna på barns samtal
i hemlighet.
Det gäller i undersökningar
om allvarliga brott,
till exempel mord.
Poliserna får också läsa
barns meddelanden i telefonen.
Poliserna får också
låsa in barn som
är misstänkta för allvarliga brott
längre tid än vad de får i dag.
Det har riksdagen nu bestämt.
Den nya lagen ska minska
risken att barn gör brott.
Det tror partierna som röstat ja.
Lagen börjar gälla redan
den 1 oktober i år.
Den ska gälla i några år
sedan ska experter undersöka
hur lagen har fungerat.
Så röstade riksdagen
- Regeringen och
Sverigedemokraterna
röstade ja till nya lagen
om avlyssning.
- Det gjorde också Socialdemokraterna
och Centerpartiet.
- Vänsterpartiet röstade nej.
- De flesta politiker
i Miljöpartiet röstade inte.
18 september 2025
