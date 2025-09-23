Vad gör regionen?

Sverige är indelat i 21 regioner.

Tidigare hette de landsting.

I valet röstar folket på

vilka som ska bestämma i regionen.

De politiker och partier

som får flest röster

får platser i regionfullmäktige.

Det är regionfullmäktige

som bestämmer i en region.

Vad regionerna ska göra

står i regionlagen.

Regionernas viktigaste uppgift

är att sköta sjukvård,

hälsovård och tandvård.

Tillsammans med kommunerna

har regioner ansvar för bussar,

tåg, färjor och annan kollektivtrafik.

För att kunna sköta vården,

kollektivtrafik och annat

som vi behöver betalar vi

pengar i skatt till regionen.

Valet till regionerna

är vart fjärde år.

Då kan du rösta på

politiker till riksdagen,

regionerna och kommunerna.

8 SIDOR