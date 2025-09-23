Alla Väljare
Det är regionerna som har ansvar för sjukhusen i Sverige. Foto: Viktoria Bank/TT
Vad gör regionen?
Sverige är indelat i 21 regioner.
Tidigare hette de landsting.
I valet röstar folket på
vilka som ska bestämma i regionen.
De politiker och partier
som får flest röster
får platser i regionfullmäktige.
Det är regionfullmäktige
som bestämmer i en region.
Vad regionerna ska göra
står i regionlagen.
Regionernas viktigaste uppgift
är att sköta sjukvård,
hälsovård och tandvård.
Tillsammans med kommunerna
har regioner ansvar för bussar,
tåg, färjor och annan kollektivtrafik.
För att kunna sköta vården,
kollektivtrafik och annat
som vi behöver betalar vi
pengar i skatt till regionen.
Valet till regionerna
är vart fjärde år.
Då kan du rösta på
politiker till riksdagen,
regionerna och kommunerna.
8 SIDOR
23 september 2025