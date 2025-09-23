Alla Väljare

En person går i en korridor på ett sjukhus. Han går med ryggen mot kameran.

Det är regionerna som har ansvar för sjukhusen i Sverige. Foto: Viktoria Bank/TT

Vad gör regionen?

Sverige är indelat i 21 regioner.
Tidigare hette de landsting.
I valet röstar folket på
vilka som ska bestämma i regionen.

De politiker och partier
som får flest röster
får platser i regionfullmäktige.

Det är regionfullmäktige
som bestämmer i en region.
Vad regionerna ska göra
står i regionlagen.

Regionernas viktigaste uppgift
är att sköta sjukvård,
hälsovård och tandvård.

Tillsammans med kommunerna
har regioner ansvar för bussar,
tåg, färjor och annan kollektivtrafik.

För att kunna sköta vården,
kollektivtrafik och annat
som vi behöver betalar vi
pengar i skatt till regionen.

Valet till regionerna
är vart fjärde år.
Då kan du rösta på
politiker till riksdagen,
regionerna och kommunerna.

8 SIDOR

23 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar