Hon vill samarbeta med fler

I höst är det val i Sverige.

Ingen vet säkert vilka partier

som får bilda en ny regering.

Det har varit flera undersökningar

om vad folk ska rösta på.

Flest människor svarar

att de vill rösta på

partiet Socialdemokraterna.

Men Socialdemokraterna

måste samarbeta med fler partier

för att kunna ordna

en regering efter valet.

Socialdemokraterna

är till vänster i politiken.

Socialdemokraternas ledare

Magdalena Andersson

vill inte säga vilka partier

hon vill samarbeta med

efter valet.

Andersson sa nyligen

att hon kan samarbeta

med nästan alla partier.

Också partier som är

till höger i politiken.

Det enda partiet hon inte vill

samarbeta med

är Sverigedemokraterna.

De frågor som Andersson

vill samarbeta kring är

• Sveriges energi

• skatter

• vägar och järnvägar

• fria tidningar, radio och tv

• brottslingar

