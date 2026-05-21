Alla Väljare
Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson vill samarbeta med fler partier. Foto: Lars Schröder/TT
Hon vill samarbeta med fler
I höst är det val i Sverige.
Ingen vet säkert vilka partier
som får bilda en ny regering.
Det har varit flera undersökningar
om vad folk ska rösta på.
Flest människor svarar
att de vill rösta på
partiet Socialdemokraterna.
Men Socialdemokraterna
måste samarbeta med fler partier
för att kunna ordna
en regering efter valet.
Socialdemokraterna
är till vänster i politiken.
Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson
vill inte säga vilka partier
hon vill samarbeta med
efter valet.
Andersson sa nyligen
att hon kan samarbeta
med nästan alla partier.
Också partier som är
till höger i politiken.
Det enda partiet hon inte vill
samarbeta med
är Sverigedemokraterna.
De frågor som Andersson
vill samarbeta kring är
• Sveriges energi
• skatter
• vägar och järnvägar
• fria tidningar, radio och tv
• brottslingar
8 SIDOR/TT
De samarbetar för att styra Sverige
- Partierna i Sveriges riksdag
brukar ofta delas in i två grupper.
Grupperna samarbetar
för att styra Sverige.
Partierna i den största gruppen
måste komma överens
för att få mest makt i riksdagen.
Det kallas för blockpolitik.
- I dag styr en grupp med partierna
Moderaterna, Kristdemokraterna
och Liberalerna.
De samarbetar också
med Sverigedemokraterna.
De partierna kallas höger.
- I den andra gruppen
finns Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
De kallas vänster.
- Centerpartiet säger att
de är ett parti i mitten.
De vill inte sitta
i en regering med
Vänsterpartiet efter valet.
- I flera kommuner samarbetar
partier från de olika grupperna
för att kunna styra.
21 maj 2026
Skatterna blir nog svårt att samarbeta om, eftersom det är för stor skillnad mellan M och S kring om skatterna ska sänkas. En ny kärnkraftsreaktor vid t ex Ringhals och där staten bygger den skulle man nog kunna komma överens om. Man kan säkert även komma överens ibland kring vägar, järnvägar, brottslighet, yttrandefrihet mm.