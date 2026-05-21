De röstade om medborgarskap

Människor ska kunna

förlora sina svenska

medborgarskap.

Till exempel om de har

gjort allvarliga brott.

Det röstade partierna

i riksdagen ja till i onsdags.

Alla partier röstade ja

utom Vänsterpartiet

och Miljöpartiet.

Det gäller människor

som har två medborgarskap.

Ett i Sverige och

ett i något annat land.

Men förslaget är inte helt klart.

Först måste riksdagen

rösta en gång till om det

efter valet.

Så är det alltid om ett förslag

ändrar en viktig grundlag.

Medborgarskap säger

att du hör till ett land.

Det är ditt land.

Du får bo där

och du får skydd där.

8 SIDOR/TT