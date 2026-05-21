Ett svenskt pass. Foto: C Olsson/TT
De röstade om medborgarskap
Människor ska kunna
förlora sina svenska
medborgarskap.
Till exempel om de har
gjort allvarliga brott.
Det röstade partierna
i riksdagen ja till i onsdags.
Alla partier röstade ja
utom Vänsterpartiet
och Miljöpartiet.
Det gäller människor
som har två medborgarskap.
Ett i Sverige och
ett i något annat land.
Men förslaget är inte helt klart.
Först måste riksdagen
rösta en gång till om det
efter valet.
Så är det alltid om ett förslag
ändrar en viktig grundlag.
Medborgarskap säger
att du hör till ett land.
Det är ditt land.
Du får bo där
och du får skydd där.
8 SIDOR/TT
21 maj 2026
bra jobbat. man måste bestämma sig vilket land man tillhör. antingen här eller där.borde vara förbjudet att ha flera medborgarskap. hoppas det går genom. 🙂🙂
äntligen något vettigt tack regeringen. avskaffa dubbla medborgarskap.!!!!
Den kommer inte funka, för att den som har dubbla medborgarskap kan så enkelt att
avstod från medborgarskap från sitt ursprungsland, och därför gäller inte lagen för hen eftersom hen bara har svenskt medborgarskap. Asså jag vet inte hur de tänker.
Jag har dubbla medborgarskap.
Jag har en för Sverige och en för ett annat land. Det är ett bra beslut eftersom det finns många människor som är fientligt inställda till Sverige. Men jag vill verkligen inte att de ska avskaffa två medborgarskap.
Jag är i Sverige för att ta skydd, inte för att bli brottsling.
Mvh Maja
avskaffa dubbla medborgskpa men inte bra för alla manniskör regerning och MV ska fuska med manniskör. Jag hålla med SD men jag inte hålla med nuvarnde system, det inte som transparent. många manniskör som skapa livt här i sverige, betala skatt och liv som clean också få avvisa, det inte rätt.
jag tycker om attt det stämmer
Så ska jag kunna bli utvisad och aldrig komma tillbaka igen?😢
Det är bra att de som gör brott har två medborgeskap, då tänker de tusen gånger innan att de skulle göra något dåligt, det tycker jag.
Sverige får bli av de helt enkelt.
Det går inte att avstå från medborgarskap från sitt hemland.
Finns inget som heter så.
Acceptera eller lämna Sverige existerar däremot.