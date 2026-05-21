Ny lag om bidrag

Riksdagen har röstat

ja till en ny lag.

Den handlar om bidrag.

Bidrag är hjälp med pengar.

I dag kan personer

som flyttar till Sverige

få bidrag direkt.

Den nya lagen ändrar det.

Nu måste du ha bott i Sverige

i minst fem år

de senaste femton åren

innan du kan få vissa bidrag.

Du kan få bidragen snabbare

om du har jobbat.

Det gäller om du har jobbat

i sex månader och fått ungefär

40 tusen kronor i lön.

40 tusen kronor i lön. i tolv månader och fått ungefär

20 tusen kronor i lön.

Regeringen och partiet

Sverigedemokraterna

har samarbetat för att ordna lagen.

Partierna i regeringen är

Moderaterna

Liberalerna

Kristdemokraterna.

De tror att lagen kan få fler

att börja jobba

om de inte får bidrag.

De tror också att färre personer

kommer till Sverige

för att leva på bidrag.

Tre partier är kritiska till lagen.

De tycker att bidragen i Sverige

ska vara till för alla

som behöver hjälp.

De tror också att den nya lagen

kan öka risken för att folk gör brott.

Partierna som är kritiska är

Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Vänsterpartiet.

Den nya lagen börjar

gälla år 2027.

ANTON ANDERSSON/8 SIDOR