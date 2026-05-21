Snart blir det svårare att få hjälp med pengar för invandrare. Foto: Sandberg/TT
Ny lag om bidrag
Riksdagen har röstat
ja till en ny lag.
Den handlar om bidrag.
Bidrag är hjälp med pengar.
I dag kan personer
som flyttar till Sverige
få bidrag direkt.
Den nya lagen ändrar det.
Nu måste du ha bott i Sverige
i minst fem år
de senaste femton åren
innan du kan få vissa bidrag.
Du kan få bidragen snabbare
om du har jobbat.
Det gäller om du har jobbat
- i sex månader och fått ungefär
40 tusen kronor i lön.
- i tolv månader och fått ungefär
20 tusen kronor i lön.
Regeringen och partiet
Sverigedemokraterna
har samarbetat för att ordna lagen.
Partierna i regeringen är
- Moderaterna
- Liberalerna
- Kristdemokraterna.
De tror att lagen kan få fler
att börja jobba
om de inte får bidrag.
De tror också att färre personer
kommer till Sverige
för att leva på bidrag.
Tre partier är kritiska till lagen.
De tycker att bidragen i Sverige
ska vara till för alla
som behöver hjälp.
De tror också att den nya lagen
kan öka risken för att folk gör brott.
Partierna som är kritiska är
- Socialdemokraterna
- Miljöpartiet
- Vänsterpartiet.
Den nya lagen börjar
gälla år 2027.
ANTON ANDERSSON/8 SIDOR
Den nya lagen
Den nya lagen handlar
bland annat om
- bidrag för barn
- bidrag för att ha råd att betala hyran
- bidrag till gamla som inte har
tillräckligt med pengar.
21 maj 2026
Varför måste varje ny lag vara emot invandrare?svenskar kan få hjälp men inte invandrare är det så ni tänker?
Jag förstår faktiskt lagen. Vissa som kommer direkt till Sverige och lever på bidrag integreras inte och skapar problem. Jag tycker det är bra med regler som uppmuntrar arbete och deltagande i samhället, och som minskar risken att människor kommer hit bara för bidrag och hamnar i kriminalitet.
instämmer med Erik jättebra skrivet. 😘😘
Reglerna borde riktas mot dem som orsakar problem, inte mot nya invandrare som fredligt arbetar och bidrar till landet. Det är sorgligt att personer som redan skapat störningar och fått polisanmälningar kan njuta av Sverige, medan oskyldiga människor som inte begått brott får lida.
Jag håller med Erik🤠
Moderaterna Sd och Ebba Busch
Parti skit de är värsta kriminala I Sverige
Skit i såna partiet som går emot mänskliga rättigheter
Ni är skit
Undrar hur dom tänker. Vem får 40000 i lön. Rena rama rasismen.
Fruktansvärt. De ger invandrare som redan har nästan ingenting färre så att mer blir kriminella. Så kan de högra partier stöta deras nya lager med kriminella aktiviter från invandraren. Så kommer SD vinner i lång tid och de andra högra partier kan bara se hur dem blir irrelevant. Så gjorde dem det i tyskland och så gör de det här också.
Man ska inte leva på bidrag det är inte rätt.alla ska jobba och försörja sig själva.bidrag sverige måste upphöra omgående. Flyktingarna betalar 50kr för besök hos tandläkaren inte riktigt rätt tycker jag
Risken att det kommer mycket brott
Jag förstår inte varför dom gör? Kan du kalar 8 sidor till mig?
De som har lite blir kriminella istället?
Du ska du ut härifrån.
Många kriminella invandrare här, som vill fortsätta att blåsa Sverige.
Det går inte längre.
Sverige har förstått hur vissa av er är. En naturlig förklaring och tidens gång
Var för gör ni inte det åt svenskar med så dom får jobb