Vårdpersonal hjälper en kvinna med rollator. Foto: TT
Andra krav för vissa jobb
Om du kommer till Sverige
för att jobba måste din lön
vara högre än 33 tusen
kronor varje månad.
Annars får du inte
tillstånd att jobba.
Det är nya regler som börjar
gälla den 1 juni i år.
De nya reglerna ska bland annat
stoppa fusk med jobb.
Det säger regeringen.
Men vissa jobb slipper kravet.
Det är jobb där Sverige
saknar personal.
Regeringen har en lista
på 27 sådana jobb.
Det är till exempel jobb
inom vård och teknik.
För arbetare med sådana jobb
räcker det att tjäna
ungefär 27 tusen kronor.
Flera organisationer för företag
är kritiska mot reglerna om lön.
De tycker företagen själva
ska få bestämma vilka
de vill anställa.
8 SIDOR/TT
25 maj 2026