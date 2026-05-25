Andra krav för vissa jobb

Om du kommer till Sverige

för att jobba måste din lön

vara högre än 33 tusen

kronor varje månad.

Annars får du inte

tillstånd att jobba.

Det är nya regler som börjar

gälla den 1 juni i år.

De nya reglerna ska bland annat

stoppa fusk med jobb.

Det säger regeringen.

Men vissa jobb slipper kravet.

Det är jobb där Sverige

saknar personal.

Regeringen har en lista

på 27 sådana jobb.

Det är till exempel jobb

inom vård och teknik.

För arbetare med sådana jobb

räcker det att tjäna

ungefär 27 tusen kronor.

Flera organisationer för företag

är kritiska mot reglerna om lön.

De tycker företagen själva

ska få bestämma vilka

de vill anställa.

8 SIDOR/TT