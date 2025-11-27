Socialdemokraterna får kritik

Socialdemokraterna

är Sveriges största parti.

Nu får partiet kritik.

Partiet har flera olika konton

på sajter som Facebook och Instagram.

Men det är inte tydligt

att det är Socialdemokraterna

som ligger bakom kontona.

Det tycker kritiker.

De tycker att partiet

måste visa det tydligare.

Socialdemokraternas ledare

Magdalena Andersson

håller inte med.

Hon tycker det är tydligt redan.

Förra året blev det känt

att partiet Sverigedemokraterna

hade flera hemliga konton på internet.

8 SIDOR/TT