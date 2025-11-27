Alla Väljare

Hon står utomhus och pratar med en massa journalister som sträcker fram sina mikrofoner.

Magdalena Andersson är ledare för Socialdemokraterna. Foto: Henrik Montgomery/TT

Socialdemokraterna får kritik

Socialdemokraterna
är Sveriges största parti.
Nu får partiet kritik.

Partiet har flera olika konton
på sajter som Facebook och Instagram.
Men det är inte tydligt
att det är Socialdemokraterna
som ligger bakom kontona.
Det tycker kritiker.

De tycker att partiet
måste visa det tydligare.

Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson
håller inte med.
Hon tycker det är tydligt redan.

Förra året blev det känt
att partiet Sverigedemokraterna
hade flera hemliga konton på internet.

8 SIDOR/TT

27 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar