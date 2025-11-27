Alla Väljare
Magdalena Andersson är ledare för Socialdemokraterna. Foto: Henrik Montgomery/TT
Socialdemokraterna får kritik
Socialdemokraterna
är Sveriges största parti.
Nu får partiet kritik.
Partiet har flera olika konton
på sajter som Facebook och Instagram.
Men det är inte tydligt
att det är Socialdemokraterna
som ligger bakom kontona.
Det tycker kritiker.
De tycker att partiet
måste visa det tydligare.
Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson
håller inte med.
Hon tycker det är tydligt redan.
Förra året blev det känt
att partiet Sverigedemokraterna
hade flera hemliga konton på internet.
8 SIDOR/TT
27 november 2025