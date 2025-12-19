EU överens om pengar

EU ska ge nästan

tusen miljarder kronor

i hjälp till Ukraina.

Det är EUs länder

överens om efter ett

långt möte på natten till fredagen.

Mötet var i staden Bryssel.

Det var bråttom med

hjälp till Ukraina.

Landet har snart

slut på pengar.

Det beror på Rysslands

krig mot Ukraina.

EUs länder har bråkat

om hur de ska betala

hjälpen till Ukraina.

Ett förslag var att

använda ryska pengar

som stoppats i Europa.

Bland annat Sverige

vill ge de ryska

pengarna till Ukraina.

Men flera länder sa nej.

I stället ska EU nu

låna pengar till hjälpen.

Pengarna ska räcka i två år.

Men det var svårt

att komma överens.

Ungern, Tjeckien

och Slovakien vill

inte ge något stöd

alls till Ukraina.

Därför slipper de

att vara med och

betala lånet.

Sveriges statsminister

Ulf Kristersson

var med på mötet.

– Det var tråkigt

att vi inte kom överens

om de ryska pengarna.

Men det var bra att

Ukraina nu får pengar

så att de klarar sig.

Det sa Ulf Kristersson

efter mötet.

