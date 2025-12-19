Alla Väljare
Sveriges statsminister Ulf Kristersson var med på mötet i Bryssel. Foto: AP/TT
EU överens om pengar
EU ska ge nästan
tusen miljarder kronor
i hjälp till Ukraina.
Det är EUs länder
överens om efter ett
långt möte på natten till fredagen.
Mötet var i staden Bryssel.
Det var bråttom med
hjälp till Ukraina.
Landet har snart
slut på pengar.
Det beror på Rysslands
krig mot Ukraina.
EUs länder har bråkat
om hur de ska betala
hjälpen till Ukraina.
Ett förslag var att
använda ryska pengar
som stoppats i Europa.
Bland annat Sverige
vill ge de ryska
pengarna till Ukraina.
Men flera länder sa nej.
I stället ska EU nu
låna pengar till hjälpen.
Pengarna ska räcka i två år.
Men det var svårt
att komma överens.
Ungern, Tjeckien
och Slovakien vill
inte ge något stöd
alls till Ukraina.
Därför slipper de
att vara med och
betala lånet.
Sveriges statsminister
Ulf Kristersson
var med på mötet.
– Det var tråkigt
att vi inte kom överens
om de ryska pengarna.
Men det var bra att
Ukraina nu får pengar
så att de klarar sig.
Det sa Ulf Kristersson
efter mötet.
8 SIDOR/TT
19 december 2025
Sverige och EU måste sluta ge alltid pengar till kriget i Ukraina och de skulle bryr sig om den egna fattiga befolkningen, som ofta har det svart att betala mat och hyran. De stöder och fortsätter kriget för lång tid och Ukraina är aldrig bered att förhandla om fred.
Pengar bata försvinnar i Ukraina. En av de högsta korruptionsnivåerna i världen.
Varför ger vi mer och mer? När slutar det äntligen?
Varför inte ta ryska pengar till Ukraina? Strunta i om Putin hotar europa för krig men vi är ju fler som bestämmer i Europa än i ryssland och fler länder vs en stor land. Kom igen!
”Gratis ” utdelningen and leverens- har grundläggande rättighet Hur, var, vad all frågor om redovisningsekonom. har rätt att fråga en redogörelse och att ifrågasätta den, nu. Precis som går omkring och säger: ”pengar vara en gud som kom till oss från ingenstans (utan vet)”
De korrupta ukrainarna är glada.
Det är ledsen att ser hur många här älskar ryssland. Ryssland borjade kriget, de fortsättar kriget och de förstor bara våld. En dag de ska komma efter hela Europa om vi inte stotta Ukraina.
De korrupta ukrainarna😮
💸💸💸 bye bye 👋 hahaha 🤣
Ukraina röker Hasch/Cannabis eller marijuana med pengar och lurar Sverige som är dum i huvudet