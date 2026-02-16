Alla Väljare

Ett hus. På huset finns en skylt där det står Migrationsverket.

Migrationsverket bestämmer om folk får stanna i Sverige. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bebis måste lämna Sverige

En bebis som är åtta månader
måste lämna Sverige.
Han ska utvisas.
Det säger myndigheten
Migrationsverket.

Myndigheten
använder lagarna
som politikerna har bestämt.

Bebisens föräldrar
kommer från Iran.
De har rätt att vara i Sverige.
Men förra året ändrades en lag.
Bebisen föddes efter det.
Därför får han inte stanna.

Han måste till Iran,
säger myndigheten.
De säger också att familjen
kan flytta med honom dit.

Men familjen vill inte dit.
De vill stanna i Sverige.
De har klagat till en domstol.

Nu säger flera politiker
att det är fel att utvisa bebisen.
Men det är inte klart
om de kan ändra något
för bebisen och hans familj.

Just nu skickar Sverige
inte någon till Iran.
Det är för farligt där.
Men så fort det blir mindre farligt
kan bebisen bli utvisad dit.

8 SIDOR/TT

16 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
16 kommentarer
  1. . skriver:
    16 februari, 2026 kl. 09:53

    nej men vem???tar sådana beslut????skamligt 😡😡😡🤢🤕🤒🤮

  2. Orolig pappa skriver:
    16 februari, 2026 kl. 10:19

    Skojar du? Fortsätt rösta på SD så får du det. Otroligt.😮

  3. MILENA skriver:
    16 februari, 2026 kl. 10:20

    IDIOTISK!!!😮

  4. Abdi Nur skriver:
    16 februari, 2026 kl. 10:47

    Dom som jobbar migrationsverket dom behöver kurs dom kan inte hantera därför att kanske varje på måndag gör dom ändring på regal !

  5. Yin skriver:
    16 februari, 2026 kl. 10:54

    det förstår jag inte, 8 sidor skrev att regeringen vill ändra lågen att tonåriga som fyller 18 år skulle inte längre utvisas, utan när de är 21 år – men att utvisa bebis är rättvis ?? kan någon förklara det för mig?

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      16 februari, 2026 kl. 11:27

      Hej Yin!

      Det är inte regeringen
      som vill ändra lagen för tonåringar.
      De som vill ändra lagen är Centerpartiet,
      Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
      De är inte med i regeringen.

      Det här är regeringen:
      Moderaterna
      Kristdemokraterna
      Liberalerna
      De jobbar ihop med Sverigedemokraterna.

      Hälsningar från 8 Sidor

  6. anonym skriver:
    16 februari, 2026 kl. 10:59

    SÅ DÅLIGT😤😤😤😠😠😠😠😠

  7. O skriver:
    16 februari, 2026 kl. 11:06

    Det är helt sinnessjukt att dem vill utvisa en Bebis.

  8. Anonym skriver:
    16 februari, 2026 kl. 11:20

    så dåligt jag vägrar att rösta på socialdemokraterna men sverige demokraterna är bättre

  9. Kaka skriver:
    16 februari, 2026 kl. 11:29

    Det måste finnas ett undantag i lagarna

  10. Linnea skriver:
    16 februari, 2026 kl. 11:58

    Låta familj var kvar i Sverige om det är farligit

  11. pontus skriver:
    16 februari, 2026 kl. 12:07

    vad är de här för nån jäkla skit! IDIOTISKT

  12. Rot soppa skriver:
    16 februari, 2026 kl. 12:08

    pontus hallå

  13. ledsen rot soppa skriver:
    16 februari, 2026 kl. 12:11

    🙁 nu är jag inte glad

  14. Bra! skriver:
    16 februari, 2026 kl. 12:44

    Migrationsverket och Sverigedemokraterna💪🏻

  15. Fred skriver:
    16 februari, 2026 kl. 13:14

    Om föräldrarna har rätt vara i Sverige, så borde bebisen också ha det.

