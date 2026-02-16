Alla Väljare
Migrationsverket bestämmer om folk får stanna i Sverige. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bebis måste lämna Sverige
En bebis som är åtta månader
måste lämna Sverige.
Han ska utvisas.
Det säger myndigheten
Migrationsverket.
Myndigheten
använder lagarna
som politikerna har bestämt.
Bebisens föräldrar
kommer från Iran.
De har rätt att vara i Sverige.
Men förra året ändrades en lag.
Bebisen föddes efter det.
Därför får han inte stanna.
Han måste till Iran,
säger myndigheten.
De säger också att familjen
kan flytta med honom dit.
Men familjen vill inte dit.
De vill stanna i Sverige.
De har klagat till en domstol.
Nu säger flera politiker
att det är fel att utvisa bebisen.
Men det är inte klart
om de kan ändra något
för bebisen och hans familj.
Just nu skickar Sverige
inte någon till Iran.
Det är för farligt där.
Men så fort det blir mindre farligt
kan bebisen bli utvisad dit.
8 SIDOR/TT
16 februari 2026
nej men vem???tar sådana beslut????skamligt 😡😡😡🤢🤕🤒🤮
Skojar du? Fortsätt rösta på SD så får du det. Otroligt.😮
IDIOTISK!!!😮
Dom som jobbar migrationsverket dom behöver kurs dom kan inte hantera därför att kanske varje på måndag gör dom ändring på regal !
det förstår jag inte, 8 sidor skrev att regeringen vill ändra lågen att tonåriga som fyller 18 år skulle inte längre utvisas, utan när de är 21 år – men att utvisa bebis är rättvis ?? kan någon förklara det för mig?
Hej Yin!
Det är inte regeringen
som vill ändra lagen för tonåringar.
De som vill ändra lagen är Centerpartiet,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
De är inte med i regeringen.
Det här är regeringen:
Moderaterna
Kristdemokraterna
Liberalerna
De jobbar ihop med Sverigedemokraterna.
Hälsningar från 8 Sidor
SÅ DÅLIGT😤😤😤😠😠😠😠😠
Det är helt sinnessjukt att dem vill utvisa en Bebis.
så dåligt jag vägrar att rösta på socialdemokraterna men sverige demokraterna är bättre
Det måste finnas ett undantag i lagarna
Låta familj var kvar i Sverige om det är farligit
vad är de här för nån jäkla skit! IDIOTISKT
pontus hallå
🙁 nu är jag inte glad
Migrationsverket och Sverigedemokraterna💪🏻
Om föräldrarna har rätt vara i Sverige, så borde bebisen också ha det.