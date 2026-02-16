Bebis måste lämna Sverige

En bebis som är åtta månader

måste lämna Sverige.

Han ska utvisas.

Det säger myndigheten

Migrationsverket.

Myndigheten

använder lagarna

som politikerna har bestämt.

Bebisens föräldrar

kommer från Iran.

De har rätt att vara i Sverige.

Men förra året ändrades en lag.

Bebisen föddes efter det.

Därför får han inte stanna.

Han måste till Iran,

säger myndigheten.

De säger också att familjen

kan flytta med honom dit.

Men familjen vill inte dit.

De vill stanna i Sverige.

De har klagat till en domstol.

Nu säger flera politiker

att det är fel att utvisa bebisen.

Men det är inte klart

om de kan ändra något

för bebisen och hans familj.

Just nu skickar Sverige

inte någon till Iran.

Det är för farligt där.

Men så fort det blir mindre farligt

kan bebisen bli utvisad dit.

