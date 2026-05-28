En hand lägger ner ett kuvert i en låda med en springa.

En person lämnar sin röst i ett val. Foto: Johan Nilsson/TT

Många från andra länder får rösta

I höst är det val i Sverige.
Folk ska välja politiker
till riksdagen, regioner
och kommuner.

I år är det ovanligt många
personer från andra länder
som får rösta i valet
till riksdagen.

Ungefär 17 procent
av väljarna kommer
från andra länder.
Det är rekord.

Det berättar Sveriges Radio.

Marasi från Thailand
bor i området Rinkeby i Stockholm.
Hon har bott
i Sverige i 17 år.
Men hon har aldrig röstat.
I år tänker hon göra det
för första gången.

– Jag måste prata
med min sambo.
Han får hjälpa mig
att jämföra partierna,
säger hon.

I Sverige röstar de
flesta som får rösta.
Men det är mindre vanligt
bland människor från andra länder.
Och de blir färre för varje val.

Skillnaden är stor jämfört
med människor som
är födda i Sverige.

Henrik Andersson är expert
från Uppsala universitet.
Han säger att platsen
där du bor verkar vara
viktig för om du
röstar eller inte.

– Människor från andra
länder bor ofta i områden
där det är mindre
vanligt att rösta.

Det säger Henrik Andersson
till Sveriges Radio.

Krav för att få rösta

Du får rösta i valet till riksdagen om du

• har fyllt 18 år.
• är svensk medborgare
• är medborgare i annat land
men svenska myndigheter
vet vilken adress i Sverige du bor på.
Det kallas att vara folkbokförd.
Det kan du anmäla hos Skatteverket.

Du får rösta i valet till
regioner och kommuner om du

• har fyllt 18 år och
• är svensk medborgare, eller
• är medborgare i ett land
i EU, Island eller Norge,
eller om du
• har varit  folkbokförd i Sverige
i minst tre år i rad.

28 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. ??? skriver:
    28 maj, 2026 kl. 13:22

    Hej, tyvärr är det inte så klar för mig om jag kan rösta eller inte, finns där en myndigheter some jag kan fråga ?

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      28 maj, 2026 kl. 13:29

      Hej! 🙂

      Ja!

      Valmyndigheten.

      Du kan också ringa dem på 020-825 825

      Vänligen,

