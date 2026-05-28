Många från andra länder får rösta

I höst är det val i Sverige.

Folk ska välja politiker

till riksdagen, regioner

och kommuner.

I år är det ovanligt många

personer från andra länder

som får rösta i valet

till riksdagen.

Ungefär 17 procent

av väljarna kommer

från andra länder.

Det är rekord.

Det berättar Sveriges Radio.

Marasi från Thailand

bor i området Rinkeby i Stockholm.

Hon har bott

i Sverige i 17 år.

Men hon har aldrig röstat.

I år tänker hon göra det

för första gången.

– Jag måste prata

med min sambo.

Han får hjälpa mig

att jämföra partierna,

säger hon.

I Sverige röstar de

flesta som får rösta.

Men det är mindre vanligt

bland människor från andra länder.

Och de blir färre för varje val.

Skillnaden är stor jämfört

med människor som

är födda i Sverige.

Henrik Andersson är expert

från Uppsala universitet.

Han säger att platsen

där du bor verkar vara

viktig för om du

röstar eller inte.

– Människor från andra

länder bor ofta i områden

där det är mindre

vanligt att rösta.

Det säger Henrik Andersson

till Sveriges Radio.

