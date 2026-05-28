Alla Väljare

Massor av män på rad.

Några av talibanerna som styr i Afghanistan. Foto: Ebrahim Noroozi/AP/TT

Talibaner kan mötas med EU

EUs regering vill ha
ett möte med talibanerna
som styr i Afghanistan.

EU vill att talibanerna
ska ta emot fler av de afghaner
som kommit till länderna i EU.

Det handlar om människor
som flytt eller lämnat Afghanistan
för ett bättre liv i Europa.

Det är svårt att skicka tillbaka
personer till Afghanistan
när de inte fått tillstånd
att stanna i länderna i EU.

Nu får EUs regering kritik
för att de vill träffa talibanerna.
Många tycker
att det är fel att bjuda in
och prata med ledare
som inte är demokratiska.

Kritiken kommer både från
grupper som jobbar med
människors rättigheter
och från politiker i EUs riksdag.

Det skriver tidningen
Svenska dagbladet.

Sveriges regering har
samarbetat med EUs regering
om mötena med talibanerna.

Svenska ministern Johan Forssell
har tidigare sagt att det
inte handlar om att erkänna
talibanerna som Afghanistans ledare.

– Det handlar om praktiska saker
för att ordna utvisningar.

Det har Johan Forssell
tidigare sagt
till nyhetsbyrån TT.

Det är inte klart när
mötena med talibanerna
blir av.

Talibanerna har hårda lagar
för kvinnor.
Nyligen bestämde talibanerna
att män kan gifta sig med flickor
som bara är nio år.
Nioåringar kan giftas bort. 

8 SIDOR

28 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. mamma skriver:
    28 maj, 2026 kl. 12:08

    Vi får inte acceptera detta på något sätt ,att man kan gifta sig med ett barn på 9 år.8 sidor jag var tvungen att ta en paracetamol fick huvudvärk av denna hemska nyhet.

    Svara
  2. ferdane skriver:
    28 maj, 2026 kl. 12:26

    alla länder måste agera, och gå i protest mot detta är ju hemskt. det är inte klokt dessa vildar måste lära sig veta hut.

    Svara
  3. ... skriver:
    28 maj, 2026 kl. 17:07

    Inavel

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar