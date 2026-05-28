Talibaner kan mötas med EU

EUs regering vill ha

ett möte med talibanerna

som styr i Afghanistan.

EU vill att talibanerna

ska ta emot fler av de afghaner

som kommit till länderna i EU.

Det handlar om människor

som flytt eller lämnat Afghanistan

för ett bättre liv i Europa.

Det är svårt att skicka tillbaka

personer till Afghanistan

när de inte fått tillstånd

att stanna i länderna i EU.

Nu får EUs regering kritik

för att de vill träffa talibanerna.

Många tycker

att det är fel att bjuda in

och prata med ledare

som inte är demokratiska.

Kritiken kommer både från

grupper som jobbar med

människors rättigheter

och från politiker i EUs riksdag.

Det skriver tidningen

Svenska dagbladet.

Sveriges regering har

samarbetat med EUs regering

om mötena med talibanerna.

Svenska ministern Johan Forssell

har tidigare sagt att det

inte handlar om att erkänna

talibanerna som Afghanistans ledare.

– Det handlar om praktiska saker

för att ordna utvisningar.

Det har Johan Forssell

tidigare sagt

till nyhetsbyrån TT.

Det är inte klart när

mötena med talibanerna

blir av.

Talibanerna har hårda lagar

för kvinnor.

Nyligen bestämde talibanerna

att män kan gifta sig med flickor

som bara är nio år.

