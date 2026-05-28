Några av talibanerna som styr i Afghanistan. Foto: Ebrahim Noroozi/AP/TT
Talibaner kan mötas med EU
EUs regering vill ha
ett möte med talibanerna
som styr i Afghanistan.
EU vill att talibanerna
ska ta emot fler av de afghaner
som kommit till länderna i EU.
Det handlar om människor
som flytt eller lämnat Afghanistan
för ett bättre liv i Europa.
Det är svårt att skicka tillbaka
personer till Afghanistan
när de inte fått tillstånd
att stanna i länderna i EU.
Nu får EUs regering kritik
för att de vill träffa talibanerna.
Många tycker
att det är fel att bjuda in
och prata med ledare
som inte är demokratiska.
Kritiken kommer både från
grupper som jobbar med
människors rättigheter
och från politiker i EUs riksdag.
Det skriver tidningen
Svenska dagbladet.
Sveriges regering har
samarbetat med EUs regering
om mötena med talibanerna.
Svenska ministern Johan Forssell
har tidigare sagt att det
inte handlar om att erkänna
talibanerna som Afghanistans ledare.
– Det handlar om praktiska saker
för att ordna utvisningar.
Det har Johan Forssell
tidigare sagt
till nyhetsbyrån TT.
Det är inte klart när
mötena med talibanerna
blir av.
Talibanerna har hårda lagar
för kvinnor.
Nyligen bestämde talibanerna
att män kan gifta sig med flickor
som bara är nio år.
8 SIDOR
28 maj 2026
Vi får inte acceptera detta på något sätt ,att man kan gifta sig med ett barn på 9 år.8 sidor jag var tvungen att ta en paracetamol fick huvudvärk av denna hemska nyhet.
alla länder måste agera, och gå i protest mot detta är ju hemskt. det är inte klokt dessa vildar måste lära sig veta hut.
Inavel