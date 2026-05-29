Alla Väljare
Erik Slottner är minister i regeringen. Han får nu kritik för aktier han äger. Foto: Christine Olsson/TT
Ministern gjorde fel igen
Ministern Erik Slottner
i regeringen har brutit
mot regler om aktier igen.
Det säger Sveriges Radio.
Han var med och bestämde
om ett företag
där han själv äger aktier.
Det ska inte ministrar göra.
Regeringen har bestämt
att bygga mer vindkraft.
Erik Slottner äger aktier
i företaget som vill bygga vindkraften.
Hans aktier kan då
bli mer värda.
Förra året avslöjade
Sveriges Radio
att Erik Slottner
gjorde samma fel.
Då lovade han
att vara mer noggrann.
Olle Lundin är expert på lagar.
Han säger till radion
att det är konstigt
att ministern inte
är mer noggrann.
När ministrar bryter mot reglerna
vet inte folk
om de kan lita på
regeringen och politiker.
Det gör demokratin svagare.
Förra året kom nya regler
om ministrar och deras aktier.
I reglerna står det
att ministrar helst inte
ska äga aktier.
Erik Slottner är med
i partiet Kristdemokraterna.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Aktier
- Aktier är små delar av ett företag.
- När du köper en aktie
köper du en liten del av företaget.
- Aktierna finns på en
marknad på internet.
- Om regeringen ger pengar
till ett företag
kan deras aktier
bli värda mer pengar.
29 maj 2026