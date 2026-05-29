Ministern gjorde fel igen

Ministern Erik Slottner

i regeringen har brutit

mot regler om aktier igen.

Det säger Sveriges Radio.

Han var med och bestämde

om ett företag

där han själv äger aktier.

Det ska inte ministrar göra.

Regeringen har bestämt

att bygga mer vindkraft.

Erik Slottner äger aktier

i företaget som vill bygga vindkraften.

Hans aktier kan då

bli mer värda.

Förra året avslöjade

Sveriges Radio

att Erik Slottner

gjorde samma fel.

Då lovade han

att vara mer noggrann.

Olle Lundin är expert på lagar.

Han säger till radion

att det är konstigt

att ministern inte

är mer noggrann.

När ministrar bryter mot reglerna

vet inte folk

om de kan lita på

regeringen och politiker.

Det gör demokratin svagare.

Förra året kom nya regler

om ministrar och deras aktier.

I reglerna står det

att ministrar helst inte

ska äga aktier.

Erik Slottner är med

i partiet Kristdemokraterna.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR