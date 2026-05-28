Järvaveckan är öppen

Den här veckan

är det Järvaveckan.

Det händer på

Spånga IP i Stockholm.

Politiker och andra människor

är där och pratar om

hur Sverige ska vara.

Alla som vill får komma dit.

Det är gratis.

I onsdags var Järvaveckan

tvungen att stänga.

Det var oväder.

Det blåste mycket.

Träd gick sönder.

Men i dag torsdag

är den öppen igen.

8 Sidor är där.

Klockan 15 pratar vi

om lättlästa nyheter.

Järvaveckan håller på till lördag.

Det händer många saker där.

Till exempel är det tal

från kända politiker.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR