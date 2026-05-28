Ett stort träd har gått av och ligger på marken.

I onsdags var Järvaveckan tvungen att stänga. Det var oväder. Det blåste mycket. Träd gick sönder. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Järvaveckan är öppen

Den här veckan
är det Järvaveckan.
Det händer på
Spånga IP i Stockholm.

Politiker och andra människor
är där och pratar om
hur Sverige ska vara.
Alla som vill får komma dit.
Det är gratis.

I onsdags var Järvaveckan
tvungen att stänga.
Det var oväder.
Det blåste mycket.
Träd gick sönder.

Men i dag torsdag
är den öppen igen.
8 Sidor är där.
Klockan 15 pratar vi
om lättlästa nyheter.

Järvaveckan håller på till lördag.
Det händer många saker där.
Till exempel är det tal
från kända politiker.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

Politiker talar på Järvaveckan

  • Torsdagen den 28 maj
    Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet klockan 17.30.
    Amanda Lind från Miljöpartiet klockan 18.00.
    Magdalena Andersson från Socialdemokraterna klockan 18.30.
  • Fredagen den 29 maj
    Elisabeth Thand Ringqvist från Centerpartiet klockan 17.30.
    Jakob Forssmed från Kristdemokraterna klockan 18.30.
  • Lördagen den 30 maj
    Benjamin Dousa från Moderaterna klockan 17.30.
    Henrik Vinge från Sverigedemokraterna klockan 18.10.
    Simona Mohamsson från Liberalerna klockan 18.45.
En närbild på henne. Hon tittar in i kameran och ser allvarlig ut. Nooshi Dadgostar talar först. Foto: Christine Olsson/TT

28 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Evil larry skriver:
    28 maj, 2026 kl. 10:28

    vad betyder järva vecka? (fråga till 8sidor.se)

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      28 maj, 2026 kl. 10:53

      Hej!

      Järvaveckan är ett stort möte om politik.
      Mötet är i ett område som heter Järva.
      Det håller på i flera dagar.
      Därför heter det Järvaveckan.

      /8 Sidor

  2. -.. .- .-. -.- skriver:
    28 maj, 2026 kl. 12:44

    Jag har inte fattat exakt är järvaveckan där var man kan möta politiker?

    Svara
