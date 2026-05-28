I onsdags var Järvaveckan tvungen att stänga. Det var oväder. Det blåste mycket. Träd gick sönder. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Järvaveckan är öppen
Den här veckan
är det Järvaveckan.
Det händer på
Spånga IP i Stockholm.
Politiker och andra människor
är där och pratar om
hur Sverige ska vara.
Alla som vill får komma dit.
Det är gratis.
I onsdags var Järvaveckan
tvungen att stänga.
Det var oväder.
Det blåste mycket.
Träd gick sönder.
Men i dag torsdag
är den öppen igen.
8 Sidor är där.
Klockan 15 pratar vi
om lättlästa nyheter.
Järvaveckan håller på till lördag.
Det händer många saker där.
Till exempel är det tal
från kända politiker.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
Politiker talar på Järvaveckan
- Torsdagen den 28 maj
Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet klockan 17.30.
Amanda Lind från Miljöpartiet klockan 18.00.
Magdalena Andersson från Socialdemokraterna klockan 18.30.
- Fredagen den 29 maj
Elisabeth Thand Ringqvist från Centerpartiet klockan 17.30.
Jakob Forssmed från Kristdemokraterna klockan 18.30.
- Lördagen den 30 maj
Benjamin Dousa från Moderaterna klockan 17.30.
Henrik Vinge från Sverigedemokraterna klockan 18.10.
Simona Mohamsson från Liberalerna klockan 18.45.
28 maj 2026
vad betyder järva vecka? (fråga till 8sidor.se)
Hej!
Järvaveckan är ett stort möte om politik.
Mötet är i ett område som heter Järva.
Det håller på i flera dagar.
Därför heter det Järvaveckan.
/8 Sidor
Jag har inte fattat exakt är järvaveckan där var man kan möta politiker?