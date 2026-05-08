Marie Hillblom och Martin Hanberg från 8 Sidor. Foto: 8 Sidor
8 Sidor på Järvaveckan
Den här veckan är det
Järvaveckan i Stockholm.
8 Sidor var där i torsdags.
Vi var där och pratade om
varför det är viktigt med
nyheter på lätt svenska.
Många andra var också där.
Det är politiska partier,
organisationer, företag
och myndigheter.
Flera kända politiker håller tal.
Järvaveckan är
ett stort möte om politik
och om hur Sverige ska vara.
Det har funnits sedan år 2016.
Mötet är i ett område
som heter Järva.
Det är i flera dagar.
Därför heter det Järvaveckan.
Alla som vill får komma dit.
Det är gratis.
Järvaveckan håller på till lördag.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
29 maj 2026
😎
10 års jubelium! 🥳
Oj va roligt för dem
Roligt att ni bryr er om oss tack så mycket.
8 sidor – Kan ni snälla komma till Gotland? Det finns många här som har funktionsnedsättning.
Vi kommer gärna till Gotland.
