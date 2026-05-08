De är på Järvaveckan. De står utomhus och ler. I bakgrunden är det människor.

Marie Hillblom och Martin Hanberg från 8 Sidor. Foto: 8 Sidor

8 Sidor på Järvaveckan

Den här veckan är det
Järvaveckan i Stockholm.
8 Sidor var där i torsdags.

Vi var där och pratade om
varför det är viktigt med
nyheter på lätt svenska.

Många andra var också där.
Det är politiska partier,
organisationer, företag
och myndigheter.
Flera kända politiker håller tal.

Järvaveckan är
ett stort möte om politik
och om hur Sverige ska vara.
Det har funnits sedan år 2016.

Mötet är i ett område
som heter Järva.
Det är i flera dagar.
Därför heter det Järvaveckan.

Alla som vill får komma dit.
Det är gratis.
Järvaveckan håller på till lördag.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

29 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. MILENA skriver:
    29 maj, 2026 kl. 09:40

    😎

    Svara
  2. karl bertil den 4 skriver:
    29 maj, 2026 kl. 09:41

    10 års jubelium! 🥳

    Svara
  3. varför ska jag säja mitt namn? skriver:
    29 maj, 2026 kl. 11:03

    Oj va roligt för dem

    Svara
  4. 🥰🥰🥰🥰🤩😍 skriver:
    29 maj, 2026 kl. 13:05

    Roligt att ni bryr er om oss tack så mycket.

    Svara
  5. Anonym skriver:
    29 maj, 2026 kl. 14:36

    8 sidor – Kan ni snälla komma till Gotland? Det finns många här som har funktionsnedsättning.

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      29 maj, 2026 kl. 16:06

      Vi kommer gärna till Gotland.

      Vill du tipsa om något
      vi kan skriva om?
      Skriv ett mejl till [email protected]

