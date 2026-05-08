8 Sidor på Järvaveckan

Den här veckan är det

Järvaveckan i Stockholm.

8 Sidor var där i torsdags.

Vi var där och pratade om

varför det är viktigt med

nyheter på lätt svenska.

Många andra var också där.

Det är politiska partier,

organisationer, företag

och myndigheter.

Flera kända politiker håller tal.

Järvaveckan är

ett stort möte om politik

och om hur Sverige ska vara.

Det har funnits sedan år 2016.

Mötet är i ett område

som heter Järva.

Det är i flera dagar.

Därför heter det Järvaveckan.

Alla som vill får komma dit.

Det är gratis.

Järvaveckan håller på till lördag.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR