Halva priset på biljetter

I sommar blir det billigare

att resa med tåg och bussar.

Det gäller i hela landet.

Priset för ett kort

som gäller en månad

ska bli hälften så dyrt.

Priset på biljetter

för en resa ändras inte.

Det säger regeringen.

Regionerna i Sverige

ansvarar för resor med

tåg och bussar,

kollektivtrafiken.

De ska få pengar

av regeringen för

att sänka priserna.

Halva priset på månadskort

ska gälla i sex månader

från den 1 juli.

Priset på bensin och diesel

har blivit dyrare.

Det beror på kriget i Iran.

Det gör det dyrare att köra bil.

Därför vill regeringen göra

det billigare att resa

med buss eller tåg.

Men regionerna får inga

extra pengar för

att ordna fler bussar eller tåg

ifall fler börjar resa

på det sättet nu.

Flera partier är kritiska

mot regeringens förslag.

De tycker att regeringen

sänker priset på biljetter

för att vinna röster

i valet i höst.

– Regeringen har tidigare

röstat nej till våra förslag

om bättre och billigare

kollektivtrafik.

Det säger Tobias Baudin

i paritet Socialdemokraterna

till kanalen SVT.

