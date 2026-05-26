Alla Väljare

Spårvagnar åker åt varsitt håll. De är mitt i staden.

Spårvagnar i Göteborg. Foto: Helena Landstedt/TT

Halva priset på biljetter

I sommar blir det billigare
att resa med tåg och bussar.
Det gäller i hela landet.

Priset för ett kort
som gäller en månad
ska bli hälften så dyrt.
Priset på biljetter
för en resa ändras inte.
Det säger regeringen.

Regionerna i Sverige
ansvarar för resor med
tåg och bussar,
kollektivtrafiken.
De ska få pengar
av regeringen för
att sänka priserna.

Halva priset på månadskort
ska gälla i sex månader
från den 1 juli.

Priset på bensin och diesel
har blivit dyrare.
Det beror på kriget i Iran.
Det gör det dyrare att köra bil.
Därför vill regeringen göra
det billigare att resa
med buss eller tåg.

Men regionerna får inga
extra pengar för
att ordna fler bussar eller tåg
ifall fler börjar resa
på det sättet nu.

Flera partier är kritiska
mot regeringens förslag.
De tycker att regeringen
sänker priset på biljetter
för att vinna röster
i valet i höst.

– Regeringen har tidigare
röstat nej till våra förslag
om bättre och billigare
kollektivtrafik.

Det säger Tobias Baudin
i paritet Socialdemokraterna
till kanalen SVT.

8 SIDOR

Sveriges regering

Det är tre partier i regeringen.

  1. Moderaterna
  2. Kristdemokraterna
  3. Liberalerna

De samarbetar med Sverigedemokraterna.

26 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. De tror att de är smarta skriver:
    26 maj, 2026 kl. 14:43

    Medan jag läser sa mina tankar att dem vet att det snart är ett val de vill bara vinna
    Men de vet inte att folk nu förtiden inte är dumma som förut

  2. Fråga skriver:
    26 maj, 2026 kl. 15:02

    Få rabatt även de som redan har köpt årsbiljett?😊

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      26 maj, 2026 kl. 15:38

      Hej!
      Det vet vi inte.
      Vi har mejlat regeringens kontor för att fråga vad som gäller då.
      /Hälsningar 8 Sidor

  3. Viktoria skriver:
    26 maj, 2026 kl. 16:17

    Hej. Gäller detta även Öresundståget?

  4. Människa skriver:
    26 maj, 2026 kl. 19:19

    Hej 8 Sidor!

    Fixa gärna ordet i den sista delen:

    ”i paritet Socialdemokraterna”

    Tack!

