Alla Väljare

De sitter runt ett bord i ett klassrum. På bordet ligger tidningar. Några håller upp kort med bilder.

Dima, Marie, Ahammed, Andi, Amina och Riyank läser nyheter i 8 Sidor. Foto: Privat

Elever läser nyheter

Det är viktigt att läsa nyheter.
Då vet du vad som händer.

Det säger några elever
på anpassade gymnasiet
i Trollhättan.

– Torsdag är bästa dagen.
Då läser vi 8 Sidor.

Det säger Ahammed.
Han och de andra
läser 8 Sidor som papperstidning
varje vecka.

Alla väljer en nyhet
att läsa högt för de andra.
Sedan pratar de om nyheten.

Vad handlar den om?
De berättar med hjälp
av kort med ord och bilder.
Här står det
Pengar, Kultur, Media,
Sport, Politik och Världen,
bland annat.

– Vi får veta mycket
om människor i världen.
En del är fattiga.
En del är rika.
Vi läser ofta om länder
där det är krig,
säger Ahammed.

I höst är det val i Sverige.
Därför handlar många nyheter
om politik.
8 Sidor skriver nyheter om politik
på lättläst svenska.

Några i klassen får rösta.

– Det är bra att få rösta.
Jag ska nog prova,
säger Riyank.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

8 Sidors nyheter om valet 2026

7 maj 2026

