Elever läser nyheter

Det är viktigt att läsa nyheter.

Då vet du vad som händer.

Det säger några elever

på anpassade gymnasiet

i Trollhättan.

– Torsdag är bästa dagen.

Då läser vi 8 Sidor.

Det säger Ahammed.

Han och de andra

läser 8 Sidor som papperstidning

varje vecka.

Alla väljer en nyhet

att läsa högt för de andra.

Sedan pratar de om nyheten.

Vad handlar den om?

De berättar med hjälp

av kort med ord och bilder.

Här står det

Pengar, Kultur, Media,

Sport, Politik och Världen,

bland annat.

– Vi får veta mycket

om människor i världen.

En del är fattiga.

En del är rika.

Vi läser ofta om länder

där det är krig,

säger Ahammed.

I höst är det val i Sverige.

Därför handlar många nyheter

om politik.

8 Sidor skriver nyheter om politik

på lättläst svenska.

Några i klassen får rösta.

– Det är bra att få rösta.

Jag ska nog prova,

säger Riyank.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

