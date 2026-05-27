Nej till förslag om klimatet

Regeringen har fått förslag

på hur Sveriges utsläpp

kan minska så mycket

som landet har lovat

Europeiska Unionen.

Experten Svante Mandell

har gjort undersökningen.

Några förslag är

• Ändra reglerna för bensin

alltså höja reduktionsplikten.

Då måste andra ämnen blandas i bensin.

Regeringen sänkte de reglerna förut.

• Höja skatten på bensin och diesel.

Förslagen kan öka priset

med ungefär tre kronor

per liter när du tankar.

Johan Britz i partiet Liberalerna

är vikarie för Sveriges

minister för klimatet.

Han säger nej till de förslagen.

Mandell vill också öka stödet

till folk som köper

bilar som kör på el.

Ett sådant stöd

tog regeringen bort år 2022.

Men det förslaget gillar Johan Britz.

Allt som gör att fler väljer elbilar

när de ska byta bil är bra,

tycker han.

– Det är ju det som får

ner utsläppen, säger Britz.

Mandell vill också

sänka skatten på el.

Nu ska förslagen undersökas

av andra experter innan

det blir ett färdigt förslag.

Först då kan riksdagen rösta.

8 SIDOR/TT