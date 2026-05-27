Bilar kör på en väg med flera filer.

Utsläpp från bilar som kör på bensin och diesel värmer upp klimatet. Foto: Magnus Lejhall/TT

Nej till förslag om klimatet

Regeringen har fått förslag
på hur Sveriges utsläpp
kan minska så mycket
som landet har lovat
Europeiska Unionen.

Experten Svante Mandell
har gjort undersökningen.
Några förslag är

• Ändra reglerna för bensin
alltså höja reduktionsplikten.
Då måste andra ämnen blandas i bensin.
Regeringen sänkte de reglerna förut.

• Höja skatten på bensin och diesel.
Förslagen kan öka priset
med ungefär tre kronor
per liter när du tankar.

Johan Britz i partiet Liberalerna
är vikarie för Sveriges
minister för klimatet.
Han säger nej till de förslagen.

Mandell vill också öka stödet
till folk som köper
bilar som kör på el.
Ett sådant stöd
tog regeringen bort år 2022.

Men det förslaget gillar Johan Britz.
Allt som gör att fler väljer elbilar
när de ska byta bil är bra,
tycker han.

– Det är ju det som får
ner utsläppen, säger Britz.

Mandell vill också
sänka skatten på el.

Nu ska förslagen undersökas
av andra experter innan
det blir ett färdigt förslag.
Först då kan riksdagen rösta.

8 SIDOR/TT

27 maj 2026

