John Hassler är professor och expert på pengar. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Experter är kritiska
Flera experter på pengar
är kritiska mot regeringen.
De tycker att regeringen
har en dålig politik för pengar.
Regeringen sänker skatten
på bensin och diesel.
De ger folk pengar
för att kunna betala el.
De ger pengar till företag
som har flygplan.
Experterna tycker
att det här är dålig politik.
De tycker att folk
måste betala priset
som det kostar egentligen.
Regeringen kan inte
komma med pengar varje gång
något blir dyrare.
Sverige kan inte bestämma
vad bensin och olja ska kosta.
Det är hela världens marknad
som bestämmer det.
Det säger experterna i gruppen
Finanspolitiska rådet.
– Sverige har hög skatt på el.
Samtidigt ger regeringen pengar
till folk för att kunna betala el.
Det är konstig politik,
säger experten John Hassler.
Experter tycker också
att politiken stoppar ändringen
som måste hända.
Att det ska bli ett byte
från olja och bensin till annat
som är bättre för klimatet.
8 SIDOR/TT
Hjälp att betala el
- En del får hjälp med pengar för el.
Det gäller mest folk som bor i hus.
- Stödet beror på hur mycket el
folk använde i januari och februari i år.
- En familj i hus i norra Sverige
kan få 1100 kronor.
En familj i Stockholm
kan få 1 600 kronor.
En familj i södra Sverige
kan få 1 850 kronor.
- Pengarna börjar betalas till folk i juni.
Du behöver inte göra något
för att få pengarna.
27 maj 2026