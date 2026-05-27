Experter är kritiska

Flera experter på pengar

är kritiska mot regeringen.

De tycker att regeringen

har en dålig politik för pengar.

Regeringen sänker skatten

på bensin och diesel.

De ger folk pengar

för att kunna betala el.

De ger pengar till företag

som har flygplan.

Experterna tycker

att det här är dålig politik.

De tycker att folk

måste betala priset

som det kostar egentligen.

Regeringen kan inte

komma med pengar varje gång

något blir dyrare.

Sverige kan inte bestämma

vad bensin och olja ska kosta.

Det är hela världens marknad

som bestämmer det.

Det säger experterna i gruppen

Finanspolitiska rådet.

– Sverige har hög skatt på el.

Samtidigt ger regeringen pengar

till folk för att kunna betala el.

Det är konstig politik,

säger experten John Hassler.

Experter tycker också

att politiken stoppar ändringen

som måste hända.

Att det ska bli ett byte

från olja och bensin till annat

som är bättre för klimatet.

8 SIDOR/TT